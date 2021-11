Tierpark am Kaiserberg

Tierpark am Kaiserberg Zoo Duisburg: Koala-Baby überrascht Pfleger nach 162 Tagen

Duisburg. Der Zoo Duisburg freut sich über Nachwuchs bei den Koalas. Warum die Pfleger 162 Tage auf einen ganz besonderen Moment gewartet haben.

Der Zoo Duisburg freut sich erneut über einen Zuchterfolg im Koalahaus. Seit wenigen Tagen blinzelt wieder ein Koalakind aus dem schützenden Beutel seiner Mutter. Was mittlerweile so selbstverständlich wirkt, ist laut dem Tierpark zoologisch noch immer eine Seltenheit. Denn jedes Jahr werden in den europäischen Zoos nur wenige Jungtiere geboren.

162 Tagen haben die Tierpfleger sehnsüchtig gewartet. Dann war es soweit: Zum ersten Mal schaute das Kleine hinaus in die Welt. „Dieser Moment ist für uns jedes Mal wieder ganz besonders“, sagt Revierleiter Mario Chindemi. Schon weit über 30 kleine Koalas zog das Pfleger-Team in den vergangenen Jahrzehnten in Duisburg auf. „Jedes Jungtier ist anders, jede Aufzucht ein Erlebnis“, sagt der Tierpfleger.

Zoo Duisburg: Vier Jungtiere leben im Koalahaus

Mit dem aktuellen Nachwuchs, das Geschlecht ist noch nicht bekannt, ist Gooni zum zweiten Mal Mutter geworden. „Gooni wurde vor fünf Jahren bei uns in Duisburg geboren. Wir begleiten sie seitdem und haben eine ganz besondere Verbindung zueinander, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist“.

Durch das regelmäßige Wiegen der Mütter kann das Pfleger-Team während der sogenannten „Beuteltragzeit“ das Gewicht der noch im Beutel versteckten Jungtiere bestimmen und somit die Entwicklung genau im Auge behalten. „Etwa Mitte Dezember rechnen wir damit, dass das Jungtier den Beutel regelmäßiger verlassen und dann für Alle zu sehen sein wird“, sagt Chindemi.

Mit dem aktuellen Nachwuchs leben im Koalahaus vier Jungtiere – sie alle wurden in den vergangenen 18 Monaten geboren und haben ihre eigene Geschichte. Das Koalahaus des Zoos ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

