Zoo Duisburg: Für einen Tag gibts freien Eintritt für Kinder

Duisburg. Für einen Tag können Kinder den Zoo Duisburg kostenlos besuchen. Was hinter der Aktion steckt und wann es den freien Eintritt am Kaiserberg gibt.

Am Weltkindertag, 20. September, haben Kinder freien Eintritt in den Zoo Duisburg. Jugendliche bis 17 Jahre können an diesem Mittwoch die rund 4700 Tiere kostenlos beobachten. Normalerweise kostet der Eintritt elf Euro pro Kind. Kinder unter 12 Jahren benötigen eine Begleitperson.

Wer erst am Nachmittag und nach der Schule Zeit hat: So gibt es im Zoo Duisburg um 14 Uhr die Fütterung der Seelöwen. Im Delfinarium finden um 14.30 Uhr und 16 Uhr noch Vorführungen statt. Auch die Tierhäuser können besucht werden: So etwas das Koalahaus oder die Tropenhalle Rio Negro. Der Tierpark am Kaiserberg ist am 20. September bis 19 Uhr geöffnet, die Tierhäuser können bis 18.30 Uhr besucht werden.

Für die kleinen Besucher gibt es darüber hinaus verschiedene Themenspielplätze für Abwechslung beim Zoobesuch. So gibt es etwa den Safari-Spielplatz „Kattagaskar“ mit einer Netzschaukel, einem Balancierbalken und Palmen, an denen Kinder empor kraxeln können. An den Rätsel- und Spielstationen können Eltern mit ihrem Nachwuchs gemeinsam tüfteln, ebenso wie am großen Holz-Memory.

Kleiner Tipp für die Anfahrt: Am Weltkindertag haben Kinder bis 14 Jahren NRW-weit freie Fahrt in Bussen und Bahnen. Die Linie 901 der DVG hält direkt vor dem Zoo-Eingang, die Haltestelle lautet „Uni/Zoo“.

