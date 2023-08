Zoo Duisburg: Ferienprogramm für Kinder – Plätze begrenzt

Der Zoo Duisburg bietet in den Herbstferien ein Programm für Kinder an – mit Tierfütterungen und Blick hinter die Kulissen.

Duisburg. Der Zoo Duisburg bietet in den Herbstferien ein Programm für Kinder an – mit Tierfütterungen und Blick hinter die Kulissen. Plätze sind begrenzt.

In den Herbstferien bietet der Zoo Duisburg wieder eine Ferienwoche für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren an. Von 9 bis 15 Uhr gehen die Jungen und Mädchen gemeinsam auf Expedition. Ab sofort ist die notwendige Anmeldung möglich, teilt der Tierpark mit.

Tierfütterungen, Beobachtungen und Einblicke in die Arbeitsweise des Tierparks am Kaiserberg: Das Programm der Ferienbetreuung ist interaktiv und soll für den Schutz der biologischen Vielfalt begeistern, verspricht der Zoo Duisburg. So werden die Kinder beispielsweise unter Anleitung das Futter für die Erdmännchen verteilen, Eisbomben für die Brillenbären vorbereiten und die Tierärztinnen des Zoos besuchen.

Zoo Duisburg: Ferienprogramm für Kinder – zwei Altersgruppen

Die Expedition führt auch zu den Koalas, in die Regenwälder Südamerikas und zu Tierarten der Ozeane. Dabei stehen auch aktuelle Themen wie die globale Verschmutzung der Meere und das stete Verschwinden der Regenwälder auf dem Programm. Im Rahmen der Ferienwoche geht es um besondere Erlebnisse, einzigartige Tiermomente und das spielerische Vermitteln von Wissen an konkreten Beispielen. Dabei erklärt das Zoo-Team die Themen kindgerecht.

Um die Ferienwoche altersgerecht gestalten zu können, bietet der Zoo Duisburg das Programm für zwei Altersgruppen in unterschiedlichen Zeiträumen an:

In der ersten Ferienwoche vom 2. bis zum 6. Oktober, ausgenommen ist der Feiertag am 3. Oktober, findet das Programm für Kinder von 6 bis einschließlich 9 Jahren statt. Der Preis beträgt 212 Euro.

In der zweiten Woche (9. bis 13. Oktober) können Kinder von 10 bis einschließlich 12 Jahren teilnehmen. Kosten: 265 Euro pro Kind.

Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet den Eintritt, alle Aktionen sowie das tägliche Mittagessen. Eine vorherige Buchung ist über den Online-Shop des Zoos ist vorab erforderlich.

