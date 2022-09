Zoo Duisburg feiert Koala-Schutztag – das erwartet Besucher

Der Zoo Duisburg feiert am Sonntag (2. Oktober) den „Save the Koala Day“.

Um auf den Schutz von Koalas aufmerksam zu machen, feiert der Zoo Duisburg am kommenden Sonntag (2. Oktober) den „Save the Koala Day“. Auf die Besucher wartet ein Sonderprogramm zwischen 10 und 16 Uhr.

Um 11 Uhr werden die Koalas im Koalahaus öffentlich gewogen. Währenddessen berichten Tierpfleger darüber, wie die Beuteltiere gehalten, gepflegt und ernährt werden. Um 14 und 15 Uhr richten die Tierpfleger eine Fragerunde für die Besucher aus.

„Save the Koala Day“ in Duisburg: Das steht für Kinder auf dem Programm

Kinder können während des Aktionstags verschiedene Rätsel zu australischen Tieren wie Koalas, Kängurus, Beutelteufel und Wombats lösen. Alle jungen Teilnehmer bekommen ein eigenes Expeditionszertifikat.

Während des gesamten Tags sind Informationsstände zum Thema Koalas im Zoo aufgebaut. Außerdem möchte der Zoo Duisburg für jede Jahreskarte, die am Sonntag gekauft wird, einen Eukalyptusbaum in Australien pflanzen. „Die Aufforstung des australischen Buschlandes mit Eukalyptusbäumen ist wichtig, denn die Pflanzen dienen den Beuteltieren als Lebensraum und Nahrung“, teilt der Zoo mit.

Aktionstag hat ernsten Hintergrund

Der Hintergrund des Aktionstags ist ernst: Beim „Save the Koala Day“ soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass australische Koalas vom Aussterben bedroht sind. Große Buschfeuer, die den Lebensraum und die Nahrungsquelle der Tiere bedrohen, kommen durch den Klimawandel immer häufiger vor.

Der „Save the Koala Day“ kommt ursprünglich aus Australien. Dort wird er traditionell am letzten Freitag im September gefeiert. Weltweit feiern viele Zoos den Aktionstag an anderen Terminen – so auch der Zoo Duisburg.

