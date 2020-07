Zoo Duisburg: Einige Tierhäuser öffnen wieder für Besucher

Duisburg. Im Zoo Duisburg gibt es ein Wiedersehen mit Koala, Oktopus und Faultier: Tierhäuser öffnen wieder. Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht.

Vier Monate konnten die Tierhäuser des Zoo Duisburg nicht besucht werden, nun kehrt mit der Öffnung einiger Innenanlagen wieder etwas mehr Normalität am Kaiserberg ein. Ab Dienstag, 21. Juni, ist ein Wiedersehen mit der Koalafamilie und den Bewohnern des Äquatoriums möglich.

„Bei jedem Zoobesuch gilt aber weiterhin, die Vorgaben der Coronaschutzverordnung einzuhalten“, teilt der Tierpark mit. So müssen die Besucher 1,5 Meter Abstand zueinander einhalten, außerdem ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Tierhäusern Pflicht. „Hinweisschilder an den Eingängen der Innenanlagen weisen die Besucher darauf hin.“ Auch die Zahl der Personen, die sich zeitgleich im Tierhaus aufhalten, wird begrenzt.

Tierhäuser im Zoo Duisburg: Katta-Insel und Tropenhalle Rio Negro bleiben geschlossen

Auf Kattas und einige Affenarten müssen sich die Besucher aber noch gedulden: Ein Besuch der Katta-Insel sowie der Tropenhalle Rio Negro ist derzeit noch nicht möglich. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie der Zoo Duisburg mitteilt, denn in diesen Arealen leben kleinere Affenarten, die sich weitestgehend ohne Barriere uneingeschränkt zwischen den Besuchern bewegen können.

Im Affenhaus wird nur der vordere Bereich geöffnet, in dem sich auch die Ein- und Ausgänge befinden. Gerade für Menschenaffen ist Corona eine Gefahr: Würde eines der Tiere mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Kontakt kommen, könnte ein Ausbruch der Krankheit schnell die gesamte Population betreffen.

Zoo Duisburg: Preise wieder auf Normalniveau

Einschränkungen gib es ebenso im Delfinarium: Zwar können die Großen Tümmler durch eine Scheibe aus der Ferne beobachtet werden, ein Besuch des Delfinariums ist derzeit aber noch nicht möglich. Zuletzt hatte die Tierrechtsorganisation Peta für Aufsehen gesorgt und den Einsatz von Roboter-Delfinen im Zoo Duisburg vorgeschlagen.

Mit der Teil-Öffnung der Tierhäuser hebt der Zoo Duisburg die Eintrittspreise wieder auf das reguläre Niveau an. Rabatte gibt es etwa für Schüler und Studenten, auch die Partnerkarten der Stadt Duisburg sowie der Stadtwerke Duisburg sind nun wieder gültig.

Gutscheine für zweiten Zoobesuch – Andrang im Internet ersichtlich

Da es aber die genannten Einschränkungen gibt, erhalten Besucher mit dem Kauf einer regulären Kinder- oder Erwachsenen-Tageskarte an den Kassen einen Rabatt-Gutschein für den nächsten Zoobesuch. Der Gutschein kann in der Zeit vom 1. September bis zum 31. Dezember 2020 eingelöst werden.

Der Zoo empfiehlt Besuchern, sich vor der Anfahrt im Internet über die aktuelle Auslastung des Parks zu informieren. Aufgrund der derzeit geltenden Coronaschutzverordnung dürfen sich nur maximal 2500 Personen zeitgleich auf dem Gelände aufhalten. Auf der Internseite ist durch einen deutlichen Hinweis direkt auf der Startseite zu sehen, ob der Einlass noch möglich ist oder die maximal zulässige Besucherzahl gegenwärtig erreicht ist.