Zoo Duisburg: Diese Affen-Oma knackt tierischen Weltrekord

Duisburg Duisburg hat einen Rekord: Der weltweit älteste Bärenstummelaffe in einem Tierpark lebt am Kaiserberg. Was Affen-Oma Melanie so besonders macht.

Duisburg hat einen Rekord-Affen: Der weltweit älteste Bärenstummelaffe in einem Zoologischen Garten lebt am Kaiserberg. Melanie wurde am 14. Dezember 1993 geboren und bezog 2005 ein Gehege im Duisburger Tierpark. „Melanie ist einmalig, ein Charaktertier unseres Zoos“, sagt Alexander Nolte. Der Pfleger kennt das Weibchen seit ihrer Ankunft, damals reiste sie vom Zoo Erfurt ins Ruhrgebiet.

„Wenn wir sie beobachten, so erinnert sie uns manchmal an eine etwas tatterige, alte Oma“, sagt der Pfleger. Am Kaiserberg zog die Affendame vier Jungtiere auf, die mittlerweile in unterschiedlichen europäischen Zoos leben und auch dort bereits für Nachwuchs gesorgt haben. „Deswegen ist Melanie bereits mehrfach Oma und auch schon Uroma geworden“, sagt der Tierpfleger.

Zoo Duisburg: Mehr Themen aus dem Tierpark

Mittlerweile hat die Seniorin gewisse Altersgebrechen, bewegt sich meist sehr langsam und bedächtig. Sie liebt aber gekochte Kartoffeln. „Wenn es die Knollen gibt, kommt sie direkt zu uns Pflegern, riecht ausgiebig an ihrem Lieblingsfutter, was sie dann laut schmatzend verspeist“, so der Zoomitarbeiter. Ansonsten stehen vor allem Blätter, die Hauptnahrung der Affenart, auf dem Speiseplan.

Zoo Duisburg: Melanie lebt mit Partner Pagalu zusammen

Ihre Umgebung beobachte Melanie, trotz zunehmend schlechter Augen, noch immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten. An ihrer Seite hat sie den Affen Pagalu, der mit seinen 21 Jahren das drittälteste Tier dieser Art im weltweiten Zoobestand ist.

Seit 1967 hält der Zoo Duisburg Bärenstummelaffen. Über 50 Jungtiere wurden in den vergangenen Jahrzehnten am Kaiserberg geboren. Aufgrund dieser Erfolge wird das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für die bedrohte Art von Duisburg aus koordiniert. In den tropischen Regenwäldern Westafrikas sind die Tiere laut dem Zoo akut vom Aussterben bedroht.

Zoo Duisburg: Das älteste Tier am Kaiserberg ist 80 Jahre alt

Mit ihren 30 Jahren ist Affe Melanie aber bei weitem nicht das älteste Tier im Affenhaus sowie am Kaiserberg: So wurde Gorilla-Weibchen Momo, das seit 2003 am Kaiserberg lebt, bereits 1982 geboren. Mit 41 Jahren ist sie das älteste Tier der Familiengruppe. Auch Siamang Elliot (geboren 1986) gilt als Urgestein im Duisburger Affenhaus. Spitzenreiter am Kaiserberg: 1943 ist die heute rund 200 Kilogramm schwere Seychellen-Riesenschildkröte „Drei“ geschlüpft. Damit ist das Kriechtier von der Insel aus dem Indischen Ozean schon 80 Jahre alt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg