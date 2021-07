Tierpark am Kaiserberg

Tierpark am Kaiserberg Zoo Duisburg: Delfinarium öffnet wieder – diese Regel gilt

Duisburg. Das Delfinarium im Zoo Duisburg öffnet wieder. Drei kommentierte Trainings täglich geplant. Welche Regeln gelten und was Besucher noch erwartet.

Der Zoo Duisburg wird sein Delfinarium wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Das teilt der Tierpark am Kaiserberg über soziale Medien mit. Möglich macht dies die „Inzidenzstufe 0“ in NRW und Duisburg, die auch weitere Lockerungen im Tierpark ermöglicht.

Ab Montag, 19. Juli, sollen bei den Delfinen wieder täglich kommentierte Trainings um 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr stattfinden. Im Delfinarium gilt eine Maskenpflicht für alle Gäste, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, teilt der Zoo mit. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt auch am Sitzplatz.

Die angekündigte Wiedereröffnung des Delfinariums ist nicht die einzige Änderung im Tierpark: Auch das Koalahaus ist für Besucher wieder zugänglich. So ist erstmals ein Blick auf die drei Jungtiere möglich, die in der jüngsten Vergangenheit am Kaiserberg das Licht der Welt erblickt haben.

Zoo Duisburg: Koalahaus mit drei Jungtieren erwartet Besucher

Erst vor wenigen Monaten ist Koala-Weibchen Yiribana zum zweiten Mal Mutter geworden. Nachdem in den vergangenen Wochen mal ein Ärmchen oder der Fuß aus dem Beutel der Mutter lugte, schaut das Jungtier nun immer häufiger heraus und war auch schon auf dem Rücken seiner Mutter zu sehen.

Schon etwas Älter sind die zwei weiteren Jungtiere am Kaiserberg: Zum sechsten Mal haben Irwin und Eora im vergangenen Jahr für Nachwuchs gesorgt. Doch nach der Geburt war Koala Eerin im Kampf ums Überleben auf Hilfe der Tierpfleger angewiesen – und überlebte. Das Mutterglück zum ersten Mal erlebte fast zeitgleich Koala-Dame Gooni.

Seelöwen und Streichelkraal: Änderungen im Zoo Duisburg

Zudem wird auch der Streichelkraal wieder geöffnet. Kleine Gäste können somit Ziegen und Kamerunschafe aus nächster Nähe betrachten und streicheln. Änderungen gibt es am Seelöwenbecken: Jeweils um 11 und 14 Uhr gibt es kommentierte Trainings. „In den Tierhäusern und auf den begehbaren Anlagen gilt weiterhin Maskenpflicht“, teilt der Zoo mit.

