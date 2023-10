Zoo Duisburg: Das ändert sich jetzt bei den Tickets

Mit dem Feierabendticket in den Zoo Duisburg: Das geht nun auch am Wochenende.

Duisburg. Der Zoo Duisburg erweitert jetzt sein Angebot mit dem Feierabendticket. Ab wann das Ticket gilt und was der Tarif genau kostet.

Eine interessante Nachricht für Zoo-Besucher: Ab dem 1. November erweitert der Zoo Duisburg die Gültigkeit seines Feierabendtickets. Der Tarif gilt von November bis Ende Februar 2024 auch an den Wochenenden.

Das Feierabendticket kann eine Stunde vor dem regulären Kassenschluss vor Ort gekauft werden. Aktuell bedeutet das ab 14.30 Uhr. Es kostet für Erwachsene 10 und für Kinder 6 Euro. Der Tierpark am Kaiserberg hat in der Winterzeit bis 16.30 Uhr geöffnet. Mit dem Feierabendticket können die Besucher also noch zwei Stunden durch den Zoo Spazieren.

In der Sommersaison ist das Feierabendticket dann wieder nur an Werktagen gültig.

