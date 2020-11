Zoo Duisburg bleibt wegen Corona weiterhin geschlossen

Duisburg. Der „Lockdown light“ wird für den Zoo Duisburg bis zum 20. Dezember verlängert. Direktorin Astrid Stewin dankt Kindern für Unterstützung.

Der Duisburger Zoo muss bis mindestes 20. Dezember weiter geschlossen bleiben. Das gibt die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW vor; der „Lockdown light“ gilt seit dem 2. November.

Das Zoo-Team ist weiterhin vor Ort und kümmert sich um die fast 7000 Tiere, die am Kaiserberg leben. Zoodirektorin Astrid Stewin dankt ihrem Team und berichtet von besonders viel Zuspruch in schwierigen Zeiten. Gute Wünsche erreichten den Zoo über E-Mails, in den Sozialen Medien und per Brief. Gerührt ist sie von den Bildern, die Kinder zur Aufmunterung gemalt und geschickt hätten.

Tierpatenschaften unterstützen den Duisburger Zoo

Auch Tierpatenschaften seien trotz der Schließung weiterhin beliebt. Mit Tierpatenschaften unterstützt man den Zoo bei den Kosten für Haltung, Pflege, Betreuung und Beschäftigung der Tiere. Schon ab einer Spende von 50 Euro kann man Tierpate werden.

Tierfreunde können dem Zoo weiter auf verschiedene Weise helfen. Etwa, indem man zu Weihnachten Geschenkgutscheine, den Zoo-Kalender für 2021 oder auch Mund-Nasen-Schutzmasken mit Tiermotiven verschenkt. Diese sind erhältlich im Servicebüro (geöffnet täglich von 10 bis 16 Uhr) und über die Homepage www.zoo-duisburg.de.