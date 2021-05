Zoo-Besucher müssen ab sofort keinen Corona-Schnelltest mehr vorlegen. Wer Tiere – so wie hier Giraffen – beobachtet, muss zukünftig auch keine Mund-Nase-Bedeckung mehr tragen.

Tierpark am Kaiserberg

Tierpark am Kaiserberg Zoo Duisburg: Besuch wieder ohne Corona-Schnelltest möglich

Duisburg. Der Zoo Duisburg darf wieder ohne Corona-Schnelltest besucht werden. Auch die generelle Maskenpflicht entfällt. Diese Regeln gelten im Tierpark.

Der Zoo Duisburg profitiert von der sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt: Ab sofort müssen Besucher keinen negativen Corona-Schnelltest aus einem offiziellen Testzentrum mehr vorlegen. Auch die generelle Maskenpflicht im Tierpark am Kaiserberg wurde gelockert.

„Das Tragen von einer FFP2- oder OP-Maske ist auf dem Zoogelände empfohlen, aber lediglich in geschlossenen Räumen sowie Warteschlangen verpflichtend“, teilt der Zoo mit. Somit gilt weiterhin im Eingangsbereich, in den Warteschlangen von Gastronomie und Toilettenanlagen sowie in geschlossenen Räumen und auf den Spielplätzen eine Maskenpflicht. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind hiervon ausgenommen, teilt der Zoo mit.

Zoo Duisburg: Online-Tickets bleiben bestehen

Damit der Zoo die einfache Rückverfolgbarkeit gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung sicherstellen kann, müssen Besucher vor dem Ausflug in den Tierpark aber weiterhin ein Online-Ticket auf der Internetseite des Zoos kaufen.

Diese Regel gilt auch für Jahreskartenbesitzer, Mitglieder des Fördervereins sowie Inhaber von Vergünstigungskarten. Sie müssen über den Shop ein 0€-Ticket buchen. Gleiches gilt für Kinder unter 3 Jahren. Der Kauf von Eintrittskarten an den Tageskartenkassen ist derzeit nicht möglich.

>> Weitere Nachrichten aus dem Zoo:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg