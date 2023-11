Zoo Duisburg: Bedrohte Tierart zieht in ihr neues Gehege ein

Duisburg. Im Duisburger Zoo hat eine bedrohte Tierart jetzt ihr neues Gehege bezogen. Was die neue Anlage auszeichnet und wie teuer das Revier war.

Was ist denn da draußen los? Neugierig, aber vorsichtig steckt die schwarze Schleichkatze ihre schwarze Stupsnase durch die Katzenklappe und tapst vorsichtig den Baumstamm runter. Ihr Kopf ragt in die Höhe.

Die weißen Tasthaare fühlen in dem Moment wohl nichts. Aber die Nase der Katze arbeitet auf Hochtouren. Kein Wunder, haben die Tierpfleger im Duisburger Zoo doch Bananenstücke, Pflaumen, aufgeschnittene Granatäpfel und die Leibspeise der Riesen-Schleichkatze im Außengehege verteilt – nämlich Feigen. Die Luft ist rein. Nun traut sich auch das Weibchen langsam raus in ihr neues Revier.

Die beiden Binturongs sind vor einer Woche endlich angekommen im neuen Domizil und dürfen zum zweiten Mal raus. Eigentlich leben sie schon seit Jahren im Tierpark am Kaiserberg, nachdem sie über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) aus dem Zoo Hamerton bei Cambridge in England Anfang 2020 als Jungtiere umgesiedelt wurden.

Zoo Duisburg: Binturongs können endlich ins neue Revier einziehen

Nach ihrem Umzug vor drei Jahren wurden die in Asien beheimateten Riesenschleichkatzen zunächst im Raubtierhaus untergebracht. Bis jetzt endlich nach einem Jahr Bauzeit ihr neues Gehege fertig wurde. Kosten: 300.000 Euro. 125.000 Euro hat der mit 10.000 Mitgliedern größte Verein Duisburgs, die Zoofreunde Duisburg beigesteuert. „Jeder Euro, der dem Zoo bereitgestellt wird, ist gut angelegt“, sagt dessen Vereinsvorsitzender Frank Schlawe.

Die beiden Riesenschleichkatzen sind nun in ihr neues Zuhause eingezogen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der Rest stammt aus dem Budget des Tierparks, in dem 365 verschiedene Tierarten leben. Viele sind vom Aussterben bedroht – wie die Binturongs. In Asien werden die 20 Kilo schweren Schleichkatzen gefangen, um sie als Haustiere zu halten. Ihr Fleisch gilt als Delikatesse. Bestandteile ihres Körpers werden in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet.

In freier Wildbahn bewohnen die nachtaktiven Schleichkatzen Regenwälder, klettern auf Bäumen rum. Dabei helfen scharfe Krallen und ein langer Schwanz, mit dem sie sich in luftiger Höhe an Bäumen lang hangeln können. Deswegen stellt der Maschendraht rund um ihres neues Außengehege im Zoo auch kein echtes Hindernis dar. Hier muss zusätzlich wohl dosierter Strom die geschickten Kletterer im Zaum halten.

Umzug dauerte nur wenige Minuten

Beiden Katzen sind in England geboren. Namen haben sie noch keine. Bekommen sie Nachwuchs, wird dieser nach der Aufzucht an andere Zoos weitergegeben. So soll die Art erhalten bleiben. Vorsorglich haben die Mitarbeitenden des Duisburger Tierparks zwei Schlafboxen in das neue Haus gestellt, die auch als sogenannte Wurfbox genutzt werden können.

Der Umzug innerhalb des Duisburger Zoos dauerte für das Katzenpärchen nur wenige Minuten. Aber die Tierarztpraxis, in der die Transportboxen aufbewahrt werden, roch noch Tage später nach Popcorn. „Das liegt an den Sekreten, die die Katzen ausstoßen“, sagt der Zoologische Leiter Oliver Mojecki, der im Rahmen des EEP-Programms die Erhaltung der Wombats koordiniert. Denn die asiatischen Schleichkatzen markieren mit Drüsen unter dem Schwanz ihr Revier.

> ZOO DUISBURG: MEHR ARTIKEL VOM KAISERBERG

Interessant sind auch die Geräusche, mit denen die schwarzen Binturongs mit ihrem langen, aber nicht flauschigen Fell auf sich aufmerksam machen. Weibchen, die sich paaren wollen, schnurren. Sind die Tiere fröhlich, kichern sie vor sich hin. Ist die Laune im Keller, wird heftig geknurrt oder gejammert.

So sieht das neue Gehege aus

Im Charakter sind die Allesfresser unterschiedlich. Das Weibchen ist zurückhaltend, das Männchen vorwitzig und neugierig. Aber eines haben sie gemeinsam: Sie genießen die gemütlichen 24 Grad Celsius Raumtemperatur, die durch Fernwärme in ihrem neuen gedämmten Zuhause herrschen. Die Vorderseite ist komplett verglast, damit die Zoobesucher zugucken können.

Den kleinen Teich in der neuen Binturong-Anlage haben die Zoo-Azubis angelegt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Außen ist eine Hügellandschaft mit Felsen, Baumstämmen, Bambus und Sträucher entstanden. Den kleinen Teich haben die Azubis des Zoos angelegt, angeleitet und unterstützt durch Experten. „Unsere Mitarbeitenden aus Handwerk, Gärtnerei und Tierpflege haben viele, viele Stunden an der Anlage gearbeitet, ihre Ideen eingebracht und viel Herzblut investiert“, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin. So sei ein vielfältiger Lebensraum entstanden, der ab sofort beobachtet werden kann.

>>Zoo Duisburg ist der drittgrößte Tierpark in NRW

Der Duisburger Zoo ist mit 4700 Tieren und mehr als 700.000 Besuchern im vergangenen Jahr nach Köln und Gelsenkirchen der drittgrößte Tierpark in NRW.

Knapp 89 Prozent der Anteile am Zoo halten die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) und knapp 11 Prozent der Verein der Freunde des Duisburger Tierparks e. V.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg