Zoo Duisburg: Anmeldung für Ferienwoche – Plätze begrenzt

Duisburg. Die Anmeldung für die beliebte Ferienwoche im Zoo Duisburg ist ab sofort möglich. Die Plätze sind begrenzt. Infos über Programm und Termine.

Der Zoo Duisburg bietet in den Sommerferien wieder seine beliebte Ferienwoche an. Die Anmeldung dafür ist ab sofort möglich.

Zum Programm: Jeweils an fünf Tagen gehen tier- und zoobegeisterte Kinder von 9 bis 15 Uhr Uhr im Tierpark am Kaiserberg auf Expedition: Tierfütterungen, Tierbeobachtungen und Einblicke in die Arbeitswelt: Das Programm der Ferienbetreuung ist interaktiv und soll für den Schutz der biologischen Vielfalt begeistern.

Die Kinder werden so beispielsweise gemeinsam mit den Tierpflegern das Futter der Elefanten verteilen und Eisbomben für die Brillenbären vorbereiten. Natürlich führt der Streifzug auch zu den Koalas, in die Regenwälder Südamerikas und zu Tierarten der Ozeane. Dabei stehen auch aktuelle Themen wie die globale Verschmutzung der Meere und das stete Verschwinden der Regenwälder auf dem Programm.

Ferienwochen im Zoo Duisburg: Die Termine

Um die Ferienwoche altersgerecht gestalten zu können, bietet der Zoo das Programm für zwei Altersgruppen in unterschiedlichen Zeiträumen an. Die Terminübersicht:

Ferienwoche 1 (26. bis 30. Juni): Kinder von 6 bis einschließlich 9 Jahren

Ferienwoche 2 (3. bis 7. Juli): Kinder von 10 bis einschließlich 12 Jahren

Ferienwoche 5 (24. bis 28. Juli): Kinder von 6 bis einschließlich 9 Jahren

Ferienwoche 6 (31. Juli bis 4. August I Kinder von 10 bis einschließlich 12 Jahren

Anmeldung und Buchung: Der Zoo weist darauf hin, dass eine vorherige Buchung über den Online-Shop auf www.zoo-duisburg.de unbedingt erforderlich ist. Die Plätze sind begrenzt. Die Kosten pro Woche belaufen sich auf 265 Euro pro Kind und beinhalten den Eintritt, alle Aktionen sowie das tägliche Mittagessen.

