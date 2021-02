Zoo Duisburg: Ab sofort gibt es Dauerkarten – auch für Hunde

Duisburg. Der Zoo Duisburg bietet ab sofort seine Jahreskarten per Bestellung und Abholung an. Neues Kassensystem soll bald den Eintritt beschleunigen.

Der Zoo Duisburg bietet wieder seine Jahreskarten an, die ab sofort an der Zoo-Kasse verfügbar sind. Die Jahresabos im neuen Scheckkartenformat müssen derzeit noch vorab in der Zeit von montags bis freitags zwischen 8 und 11 Uhr telefonisch unter 0203 60444250 bestellt werden. Die Abholung erfolgt dann zu einem konkreten Termin an der Hauptkasse des Tierparks an der Mülheimer Straße.

Tierfreunde haben dort auch die Chance, aktuelle Jahreskarten zu verlängern und damit die alte gegen die neue Karte zu tauschen. Neben den Dauerkarten können auch alle anderen Artikel aus dem Angebot des Tierparks, wie zum Beispiel das Wimmelbuch, telefonisch vorbestellt und an der Zoo-Kasse kontaktlos abgeholt werden (montags bis freitags in der Zeit von 13 bis 16 Uhr).

Der Zoo Duisburg bietet ab sofort Dauerkarten für Hunde

Angeboten werden ab sofort auch Jahreskarten für Hunde. Seit zwei Jahren sind jeden Donnerstag und Freitag vierbeinige Gäste im Zoo erlaubt. „Viele Hundebesitzer haben sich dieses Angebot gewünscht, und diesen Wunsch erfüllen wir ihnen gerne“, so Zoodirektorin Astrid Stewin. Eine Hunde-Jahreskarte kostet 25 Euro und ist immer donnerstags und freitags ganztägig gültig.

Inhaber von Dauerkarten haben – sobald es die Corona-Schutzmaßnahmen wieder erlauben – einen Vorteil: Sie müssen sich nicht an den Kassenschlangen anstellen und können direkt zur Ticketkontrolle vorgehen. Positiv für alle Besucher: Durch ein neues Kassensystem sollen die Wartezeiten im Eingangsbereich zukünftig aber auch verkürzt werden, da die Bestell- und Bezahlprozesse beschleunigt werden.

Die Jahreskarte für Erwachsene kostet 68 Euro, Kinder zwischen drei und 17 Jahren zahlen 41 Euro. Familienkarten werden vergünstigt angeboten und starten ab 90 Euro. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite des Zoos.