Zollkontrolle: Vier Arbeiter verstecken sich im Gebüsch

Duisburg. Rund 160 Personen und 60 Unternehmen aus der Baubranche hat der Zoll kontrolliert. Vier Arbeiter versuchten sich im Gebüsch zu verstecken.

160 Personen von rund 60 Unternehmen aus der Baubranche wurden am vergangenen Freitag durch das Hauptzollamt Duisburg kontrolliert. In zehn Fällen wurden die Sozialversicherungsbeiträge nicht in richtiger Höhe entrichtet, in neun Fällen wurden ausländische Arbeitnehmer ohne Arbeitsgenehmigung beschäftigt. Vier Arbeiter versuchten sich der Kontrolle zu entziehen.

Zollkontrolle: bundesweiten Schwerpunktprüfung

Wie der Zoll mitteilt, haben rund 60 Zöllnerinnen und Zöllner der Standorte Duisburg und Emmerich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Duisburg am vergangenen Freitag Arbeitgeber der Baubranche und die auf sieben Baustellen tätigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kontrolliert.

Die Prüfungen fanden im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung statt. Bei den Kontrollen im Zuständigkeitsbezirk des Hauptzollamts Duisburg (Städte Duisburg, Essen, Mülheim a. d. Ruhr und Oberhausen; Kreise Kleve und Wesel) versuchten vier Arbeiter sich der Kontrolle zunächst zu entziehen, indem sie sich abseits einer Baustelle in einem Gebüsch versteckten.

>> Lesen Sie hier: Der Zoll arbeitet den Millionenraub in Emmerich intern auf

Sie wurden jedoch entdeckt. Neben den Personenbefragungen fanden parallel auch Geschäftsunterlagenprüfungen der Unternehmen statt. In 19 Fällen sind noch weitere Sachaufklärungen erforderlich.

Zollkontrolle: Mehrere Arbeiter ohne Arbeitsgenehmigung

Im Einzelnen ergaben sich Verdachtsfälle, dass: in zehn Fällen die Sozialversicherungsbeiträge nicht in richtiger Höhe oder gar nicht entrichtet wurden (darunter in drei Fällen der Verdacht auf Scheinselbstständigkeit). In neun Fällen wurden ausländische Arbeitnehmer ohne die erforderliche Arbeitsgenehmigung beschäftigt.

>> Lesen Sie hier: Millionendiebstahl beim Zoll: Fragen und Antworten im Überblick

Ein Arbeiter war zur Entnahme einer DNA-Probe wegen des Tatverdachts einer gefährlichen Körperverletzung ausgeschrieben. Die Person wurde an eine Streife der Landespolizei übergeben.