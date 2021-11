Zoff im Duisburger Rat wegen Verzicht auf Haushaltsreden

Bei der Sitzung des Duisburger Stadtrats in der Mercatorhalle wurde am Donnerstag der Haushalt für die nächsten beiden Jahre verabschiedet.

Duisburg. SPD und CDU gaben ihre Haushaltsreden in der Sitzung des Rates nur zu Protokoll. Deshalb sorgte das für heftige Kritik von anderen Fraktionen.

Mit Verweis auf die Corona-Lage begründeten SPD und CDU ihren Verzicht auf Redebeiträge zur Verabschiedung des Doppelhaushalts 2022/23. Das stieß auf heftige Kritik der Fraktionen von Grünen, Junges Duisburg und Linken. Sie warfen den Mehrheitsfraktionen der GroKo, die ihre Reden lediglich zu Protokoll gaben, „Arroganz der Macht“ vor.

„Das Haushaltsrecht ist das höchste Recht und wichtigste Aufgabe des Stadtrats. Heute haben haben SPD und CDU auch dazu eine offene Aussprache verhindert. Wir kennen leider schon aus der Vergangenheit, dass Vorschläge anderer Fraktionen ohne Debatte abgelehnt und Vorlagen der Verwaltung ohne Debatte einfach durchgewunken werden. Dass nun auch auf die Aussprache zum Haushalt verzichtet wird, erreicht eine neue Qualität“, sagte Anna von Spiczak (Grüne).

Vorwurf: Groko trägt zur Selbstentmündigung des Rates bei

Damit gehe die Groko den nächsten Schritt in Richtung Selbstentmündigung des Stadtrates, so die Fraktionsvorsitzende. „Wir möchten einmal mehr die anderen Fraktionen dazu auffordern, die Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung in Zukunft intensiver – auch in den Stadtratssitzungen – zu diskutieren.“

Dabei war die Zeit der Reden zum Haushalt auf fünf Minuten für die großen Fraktionen und auf drei für die kleinen begrenzt worden. „Mir verbleiben netto nur wenige Sekunden, um den Haushalt einer Großstadt mitten in der Coronakrise öffentlich zu beurteilen“, bemerkte Wilhelm Bies (FDP) zur Beschränkung des „Königsrechts des Parlaments“. Am Ende stimmten die Liberalen wie auch die beiden Ratsherren der HO-Gruppe für den Haushalt und die gemeinsamen Änderungsvorschläge von SPD und CDU.

