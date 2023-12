Einen Zimmerbrand in Beeckerwerth hat die Duisburger Feuerwehr am Sonntag an der Petersbergstraße bekämpft.

Duisburg-Beeckerwerth Zu einem Zimmerbrand ist die Feuerwehr Duisburg am Sonntagnachmittag nach Beeckerwerth ausgerückt. Durch die Flammen wurde eine Person verletzt.

Die Feuer Duisburg ist am Sonntagnachmittag, 3. Dezember, zu einem Brand nach Beeckerwerth ausgerückt. Als die Einsatzkräfte am Zielort an der Petersstraße eintrafen, konnten sie schnell feststellen, dass es sich um einen Zimmerbrand in einem Wohngebäude handelte. Das teilte der Lagedienst am Abend am mit.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Feuerwehr habe umgehend den Brand unter Atemschutz bekämpft. Zeitgleich kontrollierte sie das übrige Gebäude und begann mit Belüftungsmaßnahmen. „Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Räume verhindert werden“, so der Lagedienst weiter.

Beim Feuer in Beeckerwerth wurde eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Brand wurde eine Person verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen macht die Behörde nicht.

Insgesamt 31 Retter der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren in Beeckerwerth im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit sechs Einsatzkräften eingebunden. Nach gut anderthalb Stunden konnten die alarmierten Feuerwehrleute wieder abrücken. Es sei ein „Routineeinsatz“ gewesen, ordnete der Lagedienst im Gespräch mit der Redaktion ein.

Zur Brandursache lagen am Sonntagabend zunächst noch keine Informationen vor. (olk)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg