Auf dem Zeus-Gelände in Duisburg-Obermeiderich beginnen Vorarbeiten für einen großen Gewerbepark. Er ergänzt das dort geplante Möbelhaus. (Archivbild)

Millionenprojekt Zeus-Gelände: So soll der neue Gewerbepark aussehen

Duisburg-Obermeiderich Auf dem Zeus-Gelände in Duisburg entsteht ein neuer Gewerbepark. Wie er aussehen wird, zeigt jetzt eine lang erwartete Computer-Grafik.

Die Baugenehmigung für den Gewerbepark auf dem nördlichen Zeus-Gelände in Obermeiderich ist erteilt. Jetzt hat die Eigentümerin des gut 56.000 Quadratmeter großen Grundstücks in der Nähe von Ikea und des Landschaftsparks Duisburg-Nord, die Garbe Industrial Real Estate GmbH, mit der Sanierung der Industriebrache begonnen. Dies ist die Vorbereitung für das Bauprojekt, das im ersten Quartal 2024 beginnen soll.

Der Hamburger Projektentwickler besitzt das Areal seit gut zwei Jahren und will neben dem geplanten Einrichtungshaus des Wittener Möbelkonzerns Ostermann einen Gewerbepark mit 29.000 Quadratmetern Fläche für Gewerbe und Logistik errichten. Dafür will Garbe rund 50 Millionen Euro investieren.

So soll der Gewerbepark in der Nähe des Landschaftsparks Duisburg-Nord einmal aussehen. Foto: Garbe Industrial Real Estate GmbH / WAZ

Die aktuelle Grundstückssanierung sei mit der Stadt Duisburg, mit der Unteren Bodenschutzbehörde, abgestimmt. „Bautechnisch müssen wir in den Geländebereichen, in denen in der vorindustriellen Nutzung Gichtschlammteiche angelegt wurden, zusätzlich Spezialgründungsmaßnahmen durchführen“, erläutert Maik Zeranski aus der Garbe-Geschäftsleitung. Diese Bereiche sind demnach wegen ihres hohen Wasseranteils ein „ungünstiger Baugrund“ und „bis zu den darunterliegenden tragfähigen Schichten sind es teilweise 22 Meter“.

Neuer Gewerbepark auf Duisburger Zeus-Gelände kostet rund 50 Millionen Euro

Auf dem Zeus-Gelände sollen zwei Hallen für mehrere Nutzer („Multi-User-Hallen“) mit insgesamt gut 13.500 Quadratmetern inklusive Zwischengeschossen, sogenannten Mezzaninflächen, gebaut werden. Dazu gehören außerdem Büros (570 m2). Zwei weitere geplante Gebäude haben zusammen weitere 14.500 m2 an Hallen- und Mezzaninfläche sowie Büros mit rund 1500 m2.

Das Unternehmen beruft sich auf langjährige Erfahrung darin, Industriebrachen zu bebauen und sie damit wiederzubeleben. Dabei legt es nach eigenen Angaben einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. So auch im Duisburger Norden. Der Gewerbepark bekommt Photovoltaik-Anlagen auf allen Dächern, und der Neubau soll hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

Standortvorteile im Duisburger Norden sollen viele Branchen locken

Die Fertigstellung des Gewerbeparks ist für Dezember 2024 geplant. Entwickelt wird das Projekt ohne feste Mietzusagen. Vor allem mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen will die Eigentümerin mit dem Gewerbepark ansprechen. „Freie Flächen im Ballungsraum westliches Ruhrgebiet sind äußerst knapp – entsprechend hoch ist der Bedarf an modernen Gewerbeimmobilien“, sagt Maik Zeranski und sieht in Meiderich entscheidende Standortvorteile für künftige Mieter.

Dazu zählt er die Nähe zum „Duisburger Hafen als Logistik-Drehscheibe für Europa“ und das nahe Autobahnkreuz Duisburg-Nord. Die A2, eine der wichtigsten West-Ost-Verbindungen in Deutschland sei über die A 42 und A 3 ebenfalls gut angebunden.

