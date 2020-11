Fahrerflucht Zeugen gesucht: 20-jähriger Radfahrer in Duisburg angefahren

Duisburg. In Duisburg-Neudorf wurde ein 20-jähriger Radfahrer angefahren und verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines schwarzen Renaults.

Ein unbekannter Renault-Fahrer hat am Mittwoch gegen 15.15 Uhr, an der Bertaallee, Ecke Kruppstraße in Neudorf-Süd einen Radfahrer angefahren, berichtet die Polizei. Der 20-Jährige stürzte und verletzte sich.

Der Fahrer des schwarzen Wagens setzte seinen Weg ohne anzuhalten in Richtung Masurenallee fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Renault-Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

