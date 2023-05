Zehnter Selbsthilfetag in Duisburg mit Infos und Musik

Duisburg. Fast 25 Selbsthilfegruppen informieren in der Fußgängerzone beim Duisburger Selbsthilfetag. Programm mit Infos und Musik.

Sie haben Rheuma oder Parkinson, sind suchtkrank oder kämpfen gegen den Krebs. Dennoch sind viele Menschen in der Selbsthilfe aktiv. Beim zehnten Selbsthilfetag in Duisburg stellen sich fast 25 Selbsthilfegruppen vor und informieren über ihre Arbeit und ihre Hilfsmöglichkeiten. Von 11 bis 18 Uhr werden sie am Freitag, 5. Mai, auf dem König-Heinrich-Platz vor dem Forum an ihren Ständen ansprechbar sein.

Selbsthilfetag mit Infoständen, Interviews und Möglichkeiten zum Testen

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg feiert zudem ihr 20-jähriges Bestehen und organisiert ein begleitendes Bühnenprogramm. Neben einigen Music-Acts werden Interviews mit Selbsthilfe-Aktiven geführt, die von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt werden.

Besucherinnen und Besucher können mithilfe von Suchtbrillen von jetzt auf gleich den visuellen Unterschied zwischen nüchtern und „drauf“ erleben, Reha-Material testen, das Glücksrad drehen, Murmelbilder erstellen, mit Acrylfarbe malen und am Diabetes-Mobil ihren Blutzucker messen lassen.

Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.selbsthilfe-du.de

