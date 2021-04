Kochshow ZDF-“Küchenschlacht“: So erlebt Duisburger das Finale

Duisburg. Wie Marcel Juhas aus Duisburg das Finale der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ erlebt hat und was im entscheidenden Moment schief lief.

Marcel Juhas aus Duisburg hat den Wochensieg im Finale der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ knapp verpasst. Seine Maultaschen mit Kartoffel-Minz-Füllung im Pilzsud und marinierte Salatherzen reichten am Ende aber zu einem hervorragenden zweiten Platz.

„Ich hatte einen riesigen Respekt vor diesem Gericht“, sagt der 30-jährige Buchholzer. „Meine Sauce war etwas zu früh fertig und dickte an. Ich habe dann leider versehentlich statt Weißwein die Flasche mit dem Balsamicoessig erwischt…“ Seine Rettungsversuche seien nur von mäßigem Erfolg gewesen. „Ich glaube, dass das am Ende ausschlaggebend war“, so Juhas.

ZDF-“Küchenschlacht“: Duisburger stolz auf Finalteilnahme

Er sei trotzdem total glücklich. „Das war eine tolle Erfahrung“, sagt der Duisburger. „Ich hätte vorher nie gedacht, bis ins Finale zu kommen.“

Nach der Teilnahme an der RTL-Backshow „Hauptsache süß“ vor zweieinhalb Jahren, als er den dritten Platz belegte, hat er nun wieder Fernsehluft geschnuppert – und offenbar Geschmack daran gefunden. Sein nächstes Ziel ist der Vox-Klassiker „Das Perfekte Dinner“.

Weitere TV-Shows mit Kandidaten aus Duisburg: