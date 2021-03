ZDF-„Küchenschlacht“: Hobbykoch aus Duisburg steht im Finale

Duisburg. Marcel Juhas aus Duisburg steht bei der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ im Finale. Mit diesem Gericht holte sich der 30-Jährige den Tagessieg.

Marcel Juhas (30) aus Duisburg hat in der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ das Finale erreicht. Sein arabischer Couscous mit Falafel-Bällchen und Minz-Joghurt überzeugte Juror und Spitzenkoch Thomas Martin vollends. So holte sich sich der Buchholzer unter den insgesamt drei noch verbliebenen Kandidaten den Tagessieg.

Dabei wäre der 30-Jährige zum Auftakt am Montag beinahe schon ausgeschieden. Bei der Zubereitung seiner orientalischen Karotten-Ingwer-Suppe hatte er Probleme mit dem Pürierstab. „Dadurch wurde die Supper sämiger als gedacht“, so Juhas. Mit etwas Glück kam er eine Runde weiter.

ZDF-“Küchenschlacht“: Duisburger hatte mehrmals technische Probleme

Auf der Kippe stand der MSV-Fan auch am Dienstag, als er einen thailändischen Mango-Porree-Salat mit Garnelen im Kokos-Pankomantel und Mango-Chutney servierte. Wieder gab es technische Probleme. „Da fiel plötzlich der Mixer aus“, erzählt der Hobby-Koch, der in einem Duisburger Sportgeschäft arbeitet. Im Nachhinein kann er darüber schmunzeln, aber in der Sendung kam er dadurch ganz schön ins Schwitzen.

Umso perfekter gelangen ihm nun die Falafel-Bällchen, die ihm das Finale bescherten. Sollte Juhas auch in der am Gründonnerstag, 1. April, ab 14.15 Uhr ausgestrahlten Sendung erfolgreich sein, qualifiziert er sich für die „Champions Week“. Dann würde er sich die Chance bewahren, bei der „Küchenschlacht“ Hobbykoch des Jahres 2021 zu werden und 25.000 Euro zu gewinnen.

