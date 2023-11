Zauberhafte Polarlichter über Duisburg – so gelang das Foto

Duisburg. Polarlichter leuchten zauberhaft über Duisburg: Peter Gärtner hat sie nicht nur gesehen, sondern auch noch fotografiert. So ist er vorgegangen.

Mystisch leuchtende Polarlichter sind normalerweise in Finnland, Norwegen und Island zu sehen. Das Naturschauspiel hat jüngst aber auch Menschen in Mitteleuropa begeistert – auch in Duisburg: Peter Gärtner konnte das Lichtspiel am Sonntagabend über Rahm im Foto festhalten.

Gärtner ist nach eigenen Angaben Amateur-Astronom und Mitglied an der Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen. „Ich bin dort darüber hinaus für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und schaue mir deshalb regelmäßig die Vorhersagen für das ,Weltraumwetter‘ an“, berichtet er. Er hat uns nicht nur das Foto vom faszinierend leuchtenden Himmel über Duisburg geschickt, sondern auch eine fachmännische Erklärung:

Polarlichter über dem Ruhrgebiet – mit bloßem Auge kaum zu sehen

„Derzeit hat die Sonne eine starke Aktivität mit Plasma-Auswürfen in Richtung Erde, so dass am Sonntagabend Polarlichter bis weit in den Süden Europas sichtbar waren“, so Gärtner. „Bei lichtverschmutztem Himmel wie über dem Ruhrgebiet kann man sie allerdings kaum mit bloßem Auge sehen.“

Gärtner behalf sich mit einer Spiegelreflexkamera auf einem Stativ „mit Weitwinkel bei ISO 1600 und acht Sekunden Belichtung“.

Er empfiehlt Interessierten zudem die Website www.swpc.noaa.gov/products/aurora-30-minute-forecast. Mit deren Hilfe könne „jeder selber abschätzen, wie hoch die Sichtbarkeit von Polarlichtern am Abend sein wird“. Am Sonntag sei sie „sensationell groß“ gewesen – und Gärtner war zur richtigen Zeit mit der richtigen Ausstattung zur Stelle. Die Redaktion sagt: Vielen Dank!

Der Duisburger Amateur-Astronom Peter Gärtner hat uns sein Foto von den Polarlichtern über Duisburg geschickt. Vielen Dank! Foto: Leserfoto / Peter Gärtner

