Zahngold-Sammlung hilft Vereinen in Duisburg mit 70.600 Euro

Viele kleine Zahngold-Spenden – hier symbolisch an einer Prothese – hat die Zahnärzte-Initiative Duisburg gesammelt. Ein großer Betrag konnte an Wohltätigkeitsorganisationen übergeben werden.

Duisburg. Die Zahnärzte-Initiative Duisburg hat wieder Zahngold-Spenden von Patienten gesammelt. Fast 70.600 Euro fließen an an sieben Hilfsorganisationen.

Zahnärzte in Duisburg haben auch 2020 wieder Zahngold gesammelt, das ihnen die Patienten überlassen haben, damit der Erlös an Wohltätigkeitsorganisationen weitergeleitet werden kann. Nachdem bereits im vergangenen Jahr mit rund 43.000 Euro die Erwartungen der Zahnärzte-Initiative Duisburg (ZID) übertroffen wurden, konnte der Betrag in diesem Jahr auf fast 70.600 Euro erhöht werden, weil die Firma Bioloy das Gold kostenlos scheidet, so ZID-Vorstand Christian Sternat.

In diesem Jahr gehen jeweils 10.100 Euro an den Kinderschutzbund, Pro KIDS Streetwork- und Kontaktcafé, den Medizinischen Mobilen Dienst unter dem Dach von Gemeinsam gegen Kälte, das Projekt Lebenswert, die DLRG, den Förderkreis Telefonseelsorge und den Bunten Kreis. Diese Vereine und Organisationen in Duisburg benötigten dringender denn je Unterstützung, da mit der Pandemie die Aufgaben wachsen und die Einnahmen schwinden, so Sternat.

Vereine helfen Menschen durch schwierige Zeiten

„Auch die Kosten für die Anschaffung von Hygieneartikeln, die oftmals eine Arbeit am Menschen momentan erst ermöglichen, sind – wie wir alle wissen – explodiert.“ Dennoch versuchten die Organisationen alles zu tun, um Menschen durch diese schwierige Zeit zu helfen. Besonders schwer wiege auch die Unsicherheit der Helfenden, sich selbst, die Bedürftigen oder aber auch die eigene Familie der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen. „Ähnliches erfahren auch unsere Mitglieder täglich in ihren Praxen.“

Mit ihrer Zahngold-Sammelaktion, die vor über 20 Jahren gestartet wurde, ist die ZID ausgesprochen erfolgreich. Seit Beginn sind bereits über 1,1 Millionen Euro zusammengekommen. Und das, obwohl sich längst nicht alle Praxen in Duisburg beteiligen. „Wir freuen uns, wenn mehr mitmachen würden“, so Dr. Lars Partenheimer vom ZID-Vorstand. Er vermutet, dass manche Kollegen sich nicht beteiligen, weil Patienten es sich im Nachhineinein anders überlegen und das Gold zurückfordern oder gar unterstellen, die Zahnärzte behielten es für sich.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]