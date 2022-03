Zahl der Arbeitslosen in Duisburg sinkt im Februar leicht

Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt: Marcus Zimmermann ist Leiter der Agentur für Arbeit an den Wintgensstraße in Duisburg.

Duisburg. Der Duisburger Arbeitsmarkt hat sich im Februar und im Vorjahresvergleich gut entwickelt. Warum das nicht für Langzeit-Arbeitslose gilt.

Die Zahl der Menschen ohne Arbeit ist in Duisburg im Februar um 284 gesunken. Zum Stichtag waren 30.285 Frauen und Männer ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote sinkt gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 11,7 Prozent. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr liegt sie um 1,1 Prozent niedriger, die Zahl der Arbeitslosen sank um 2906.

„Im Februar mussten sich weniger Duisburgerinnen und Duisburger aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos melden“, kommentiert der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Duisburg, Marcus Zimmermann, die aktuellen Zahlen. „Ebenso konnten im Februar 1546 Menschen eine neue Beschäftigung aufnehmen, das sind 354 mehr als im Vormonat“, so Zimmermann weiter.

Zahl der Langzeitarbeitslosen in Duisburg über dem Vorjahreswert

Auch die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen in Duisburg ist gesunken. Die Zahl der Frauen und Männer, die länger als ein Jahr ohne Arbeit sind, liegt aktuell aber mit 14.539 Menschen weiterhin auf einem hohen Niveau. Der aktuelle Wert befindet sich um 26 Personen oder 0,2 Prozent über dem Vorjahreswert.

Positiv entwickelt sich das Angebot an freien Stellen in der Stadt. Mit 1062 neuen Angeboten meldet die Agentur einen deutlichen Zuwachs, 258 Stellen mehr als noch im Vormonat entsprechen 32,1 Prozent. „Dabei richten sich über 80 Prozent der Stellen an Fachkräfte und damit nur ein sehr geringer Teil an ungelernte Kräfte“, erläutert Marcus Zimmermann, „das unterstreicht sehr deutlich den Stellenwert von Ausbildung und Qualifizierung, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.“ Der Bestand an gemeldeten Stellen ist von Januar zu Februar gestiegen (+81) und liegt mit 4952 um 1664 Stellen über dem Vorjahresniveau.

Im Februar haben 51 Betriebe Kurzarbeit angemeldet

Im Februar haben 51 Duisburger Betriebe für 631 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Im August 2021 befanden sich demnach 549 Betriebe mit 3148 Beschäftigten in Kurzarbeit.

