„XY gelöst“: Rechtsmediziner redet über den Toten ohne Namen

Rechtsmediziner Dr. Peter Gabriel aus Duisburg spricht in der ZDF-Sendung „XY gelöst“ über ein Mord-Rätsel aus den 1990ern. Er erinnert sich noch gut an den Fall aus Rheurdt.

Duisburg/Rheurdt. An einem Mord-Rätsel aus den 90ern arbeitete der Chef der Duisburger Rechtsmedizin mit. In „XY gelöst“ (ZDF) redet er über den Toten ohne Namen.

Es ist ein Fall, der die Ermittler Jahrzehnte lang rätseln ließ – und den nun die ZDF-Sendung „XY gelöst“ nun unter dem Titel „Toter ohne Namen“ aufgreift. Ein Duisburger Rechtsmediziner war Teil der herausfordernden Ermittlungen.

Das ZDF-Format greift wahre Kriminalfälle auf, so genannte „Cold Cases“, die nach vielen Jahren aufgeklärt werden konnten. Am Mittwoch, 5. Juli, um 20.15 Uhr ist der Rechtsmediziner Dr. Peter Gabriel, Chefarzt der Rechtsmedizin an den Duisburger Sana-Kliniken, in der Sendung zu sehen, die auch in der Mediathek des Senders abrufbar ist.

Er hatte im Dezember 1996, damals noch als junger Spezialist in Düsseldorf, eine Leiche untersucht, die an „17 Gewalteinwirkungen gegen den Schädel mit einem stumpfen Gegenstand“ und in der Folge an einem Schädel-Hirn-Trauma verstorben war. Da der Mann so entstellt war, dass sein Gesicht kaum zu erkennen war, heißt der Fall in der Folge von „XY gelöst“.

„So etwas hatte ich vorher noch nicht gesehen. Das war ein ungewöhnlicher Fall, weil sehr viele Verletzungen vorlagen, die mit einer großen Kraft und Vehemenz beigebracht wurden“, erinnert sich Gabriel noch gut an den Körper, der bei ihm auf dem Tisch landete. Der Mann war unbekleidet in einer stillgelegten Kiesgrube, der sogenannten „Hauser Sandkuhle“ in Rheurdt gefunden worden – ein Jäger hatte ihn entdeckt.

Für die Kriminalpolizei war schnell klar, dass das Opfer ermordet wurde und die Grube höchstwahrscheinlich nicht der Tatort war.

Duisburger Rechtsmediziner hat den Toten auch nach vielen Jahren nicht vergessen

„Es ist bei jedem Leichnam so, dass sich Totenflecken ausbilden. Das ist das Blut, das absackt in die abhängigen Körperpartien“, beschreibt Gabriel. Das Besondere: Der Tote ohne Namen hatte diese Flecken sowohl am Bauch als auch am Rücken – er muss also gedreht worden sein, bevor die endgültige Beseitigung in der Kiesgrube stattfand. Etwa eine Woche lag er dort, bevor er entdeckt wurde, rekonstruierte der Rechtsmediziner.

Ermittlungen in unwegsamen Gelände: Die Leiche eines unbekannten Mannes wird in einer stillgelegten Kiesgrube gefunden. Kein leichter Fall für die zuständigen Ermittler. Foto: Saskia Pavek / ZDF

Mit einer 16-köpfigen Mordkommission versuchten die Ermittler Mitte der 1990er Jahre alles, um den Toten zu identifizieren. Ohne Erfolg. Zunächst führte die Spur in eine falsche Richtung. In der Nähe der Kiesgrube befanden sich Parkplätze, auf denen Tagelöhner aus Osteuropa ihre Dienste anboten. Die Ermittler untersuchten zuerst dieses Umfeld – der Zahnstatus des Toten ließ darauf schließen, dass einige Zahnarztbehandlungen möglicherweise in Polen stattgefunden haben. Doch die Spur verlief im Sande.

Parallel rollt die True-Crime-Sendung den Fall aus Sicht einer Familie auf, in der ein Vater etwa in der gleichen Zeit verschwand. Auch er hatte Kontakte nach Rumänien, zudem hohe Schulden und lebte getrennt von Mutter und Kindern. Da er erwachsen ist und offensichtlich keine Gefahr für sich oder andere bestand, wird die Mutter an verschiedenen Polizeistationen wieder weggeschickt. Die Familie musste weiter mit der Ungewissheit leben.

Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ brachte den entscheidenden Hinweis

Erst zwei Jahrzehnte später, am 28. August 2019, greift das Format „Aktenzeichen XY… ungelöst“ den Fall wieder auf. Nach fast 23 Jahren landet die Sendung einen doppelten Treffer: Es ist Hinweisgeber Nummer 41, der den Beamten nicht nur den Namen des Toten, sondern auch die der Täter nennen kann.

Auch für den Duisburger Rechtsmediziner Dr. Peter Gabriel bleibt dieser Fall etwas Besonderes. So viel rohe Gewalt hat er in den vergangenen Jahren kaum mehr gesehen, selbst wenn es sich um Mordopfer handelte. „In den meisten Fällen sind es Beziehungstaten. In diesem Fall war sicherlich die Kombination aus Verletzungen und Fundort besonders.“

Dass die Sendung aus dem Jahr 2019 schließlich zur Ergreifung eines Täters führte, hat den 56-Jährigen allerdings doch ein bisschen überrascht. Als dieser vor Gericht gestellt wurde, erinnerte sich Gabriel an immer mehr Details. Diese konnte er nun auch für die Dreharbeiten abrufen. „Es zeigt, dass es sich auch lohnt, alte Fälle neu aufzurollen.“ Mord verjährt bekanntlich nie.

>> Rechtsmedizinisches Institut bearbeitet auch Fälle aus anderen Städten

Das Rechtsmedizinische Institut hat einen Einzugsbereich, der weit über Duisburg hinaus geht. Es ist für die Städte Krefeld, Mülheim, Oberhausen, die Kreise Wesel, Kleve und eben Duisburg zuständig.

