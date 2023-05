Duisburg. Was steht am langen Wochenende in Duisburg an? Zwei Ausgehtipps und eine Alternative für Familien – diese Veranstaltungen locken. Zur Übersicht.

Wir bekommen einen Zuschlag: Für viele ist das kommende Wochenende dank Christi Himmelfahrt und des Brückentags ein XXL-Wochenende. Und noch dazu passen die Wetteraussichten. Was kann man also unternehmen? Diese Veranstaltungen locken:

Was ist los am Wochenende in Duisburg?

Und los geht es dann eigentlich schon am Mittwochabend. Unser Ausgehtipp: Die Weinbar „Kalt.Weiss.Trocken“ an der Meidericher Straße in Duissern ist mittlerweile einer der angesagtesten Treffpunkte der Stadt – besonders an den Donnerstagabenden, wenn beim „Thirstythursday“ die Bar geöffnet ist und DJs auflegen. In dieser Woche ist man schon am Mittwochabend „thirsty“, also durstig. Los geht es um 18 Uhr. Es lohnt sich, vor Ort pünktlich aufzuschlagen. Denn die Besucherzahl ist begrenzt und gerade vor den Feiertagen ist der Andrang meistens groß.

Der Donnerstag ist frei und gehört den Papas, denn es ist Vatertag. Wo können die Väter auf ihrer Tour durch Duisburg Halt machen? Eine Auswahl: Der Biergarten an der Ruhrorter Mühlenweide öffnet um 10 Uhr, ab 13 Uhr gibt es dort Live-Musik. Die Kneipe „Zum Hocker“ von Comedian Markus Krebs verspricht: „Viel Bier garantiert!“ Außerdem beliebt: Der Biergarten und Kult-Treff „Aschlöksken“, der idyllisch dort liegt, wo der Rhein die Stadtgrenze Düsseldorf/Duisburg passiert.

Ganz entspannt geht es beim Straßentrödel in Bissingheim zu. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Zugegeben, es ist ein kleiner Trödelmarkt, bei dem aber gerade junge Familien gute Bekleidungs-, Einrichtungs- und Spielzeugschnäppchen machen können: Der Straßentrödelmarkt rund um Kind und Haushalt am Samstag an der Berglehne in Bissingheim. Die Verkäufer bauen ihre Stände in den Einfahrten auf, die Stimmung ist gut und die Mischung auf den Verkaufstischen bunt. Getrödelt wird im ehemaligen Eisenbahnerstadtteil von 10 bis 15 Uhr.

Ursprünglicher Discosound, schickes Ambiente und der schöne Blick auf den Bertasee. Die Plattenküche im Mezzomar Seehaus (Bertaallee 7) ist eine Bank, wenn es ums Feiern mit gehobenen Ansprüchen in Duisburg geht. Das Drei-Gang-Menü vorweg fällt ab dieser Mai-Edition allerdings weg, der Fokus liegt halt auf dem Tanzen. Dafür bietet die Location im Obergeschoss beste Voraussetzung – Außenterrasse inklusive. Die Party startet ab 22 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

