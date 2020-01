XXL-Bad: Duisburg-Sport setzt ein Ultimatum bis März

Über den Bau eines XXL-Bades mit Rutschenpark neben dem gleichnamigen Sportcenter in Hüttenheim soll bis zum kommenden März entschieden sein. Dieses Ultimatum für die Realisierung des Projekts setzt Jürgen Dietz, Chef von Duisburg-Sport.

„In die zweite Sitzung des Betriebsausschusses am 19. März möchte ich mit einer entscheidungsreifen Vorlage gehen“, so der Betriebsleiter. Dabei gibt es zwei Optionen: Entweder empfiehlt die Stadtverwaltung den Verkauf der Fläche neben dem Sportcenter für den Bau des Bades oder sie schlägt den Neubau eines städtischen Bades für den Duisburger Süden am Standort des Hallenbades Großenbaum an der Düsseldorfer Landstraße vor.

Letzteres wäre wohl gleichbedeutend mit dem Aus für ein privat betriebenes XXL-Bad – dessen finanzielles Konzept ginge nur durch die Anmietung von Schwimmzeiten für Schul- und Vereinsschwimmen durch die Stadt sowie Zugeständnisse beim Kaufpreis und bei den Erschließungskosten auf. Wird das neue Bad dagegen in Hüttenheim gebaut, würden im Gegenzug die beiden Stadtteilbäder Wanheim und Großenbaum geschlossen.

Bewerbung auf Ausschreibung liegt seit März vor

Bekanntlich hatte Sven Pirdzun, Betreiber des XXL-Sportcenters und potenzieller Investor, im vergangenen März als einziger eine Bewerbung auf die städtische Ausschreibung abgegeben. Die enthielt laut Duisburg-Sport zwar alle erforderlichen Unterlagen, auf weitere wartet die Verwaltung aber noch: etwa ein Verkehrskonzept für die Zu- und Anfahrt über die Straße „Zum neuen Angerbach“ und die Kreuzung Mannesmannstraße.

Gemessen an Boden-, Denkmal- und Artenschutz-Gutachten, die ebenfalls vom Investor beizubringen sind, sei das „der größte Stolperstein“, aber nicht unlösbar. Jürgen Dietz: „Dafür laufen jetzt die Fristen, aber nicht mehr lange.“ Pirdzun selbst äußerte sich am Montag auf Anfrage dieser Zeitung nicht zum Stand seiner Vorbereitungen.

So sieht der Entwurf für das XXL-Bad aus. Die Entscheidung über seine Realisierung soll im März fallen. Foto: Grafik: jwilfert

Damit soll 13 Jahre nach den ersten Überlegungen – zwischenzeitlicher jahrelanger Stillstand inbegriffen – endlich eine Entscheidung fallen.

Die immer noch aktuelle Planung ist bereits fünf Jahre alt. Sie sieht auf Wunsch der Stadt eine Schwimmhalle mit einem Becken für Schul- und Vereinssport sowie ein weiteres für den öffentlichen Betrieb vor.

Rutschenpark als Magnet für das Bad

Magnet des Bades soll ein Rutschenpark in einer separaten, 50 mal 40 Meter großen Halle mit zehn bis zu 13 Meter hohen und 139 Meter langen Röhren werden.

Über diese Grundzüge der Planung gab es in zähen Verhandlungen vor zwei Jahren Einigung: Die Stadt stundet 50 Prozent des Kaufpreises für das 30.000 Quadratmeter große Grundstück (Wert laut Gutachten: 1,05 Millionen Euro) bis zum Ende einer 30-jährigen Vertragslaufzeit und beteiligt sich mit maximal 530.000 Euro an den Erschließungskosten.