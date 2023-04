Tiere in Not

Tiere in Not Wunden verheilt: Kaninchen-Traumpaar genießt jede Sekunde

Duisburg. Wer will Egon und Nutella, dem Kaninchen-Traumpaar aus dem Tierheim in Duisburg, einen neues Zuhause schenken? Diese Wunden mussten verheilen.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für die Kaninchen Egon und Nutella. As Egon in die Einrichtung an der Lehmstraße in Neuenkamp kam, mussten die Verantwortlichen feststellen, dass ihm die Ohren mit einem Gummiband zusammengebunden wurden. Vermutlich sollten die Ohren so aufrecht stehen. Leider ist das Gummiband mit der Zeit so in die Haut mit eingewachsen, dass Egon nun für immer einen Narbenkranz haben wird.

Die Wunden seien sehr gut verheilt. Dafür hat sich herausgestellt, dass er auch von der Wirbelsäule her kleinere Einschränkungen hat. Umso schöner für Egon, der mittlerweile kastriert ist, dass er anscheinend sein Glück mit Kaninchendame Nutella gefunden hat. „Beide fühlen sich sehr wohl zusammen und genießen jede gemeinsame Sekunde“, so das Tierheim.

Wer sich für Egon und Nutella interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

