Wrestling-Show: Duisburg Dockers prügeln sich wieder im Ring

Die nächste Wrestling-Show der Duisburg Dockers verspricht wieder viel „Action“ im Landfermann-Gymnasium. Wenn die Schiedsrichter am Sonntag nicht aufpassen, gibt’s auch schon mal Chaos im Ring.

Duisburg. Die Duisburg Dockers versprechen für ihre Show am Sonntag wieder actionreiche Kämpfe. Champion Violet Zante verteilt Kloppe mit dem Klappstuhl.

Ein wuchtiger Tritt in die Magengrube, lauter Jubel. Wenn der Bösewicht als Rache zum Tiefschlag ansetzt, buht ihn das Publikum inbrünstig aus: Die Wrestlerinnen und Wrestler der Duisburg Dockers laden zur nächsten Live-Show mit actiongeladenen Schaukämpfen ein.

Der Wrestlingring steht an diesem Sonntag wieder in der neuen Turnhalle des Landfermann-Gymnasiums. Kleine wie große Fans dürfen sich auf harte Schläge, Sprünge vom obersten Seil und schmerzhafte Aufgabegriffe freuen, wenn fiese Bösewichte gegen Publikumslieblinge antreten.

Premiere: Wrestling-Champion Violet Zante darf Tische, Leitern und Stühle einsetzen

Champion Violet Zante (rechts) ist auf ihr Titelmatch gut vorbereitet. Diesmal darf sie sogar regelkonform mit Stühlen, Tischen und Leitern auf ihre Gegnerin einprügeln. Diese sogenannten TLC-Matches (Tables, Ladders and Chairs) sind bei den Wrestling-Fans beliebt. Das Bild zeigt ein Training 2020 im Schwelgernstadion. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Dabei schenken sich die Athleten nichts. So wird Violet Zante sogar ihren Champion-Titel gegen Kara aufs Spiel setzen und dabei Geschichte schreiben: Erstmals gibt es in der Duisburger Liga ein Match, bei dem Tische, Stühle und Leitern regelkonform eingesetzt werden dürfen, um die Gegnerin zu besiegen. Diese Kloppe mit dem Klappstuhl nehmen beide Wrestlerinnen persönlich, denn sie haben noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen.

Eine weitere Fehde will auch Nico Block beenden, wenn er sich dem russischen Riesen Goliath stellt. Doch auch der beliebte Bierhannes oder der Wikinger Askeladd Gormsson werden in den Ring steigen und müssen vor den Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Können gegen ihre jeweiligen Gegner beweisen.

Los geht die Wrestling-Show „Slam it“ am Sonntag, 18. September, an der Mainstraße 10 um 15 Uhr (Einlass: 14.15 Uhr). Karten kosten 10 Euro, für Kinder unter 12 Jahren nur 5 Euro. Im Vorverkauf kosten die Karten 8 Euro, mit Kinderermäßigung 4 Euro; Mail an: Vorverkauf-Dockers@mail.de. Weitere Infos gibt’s auf www.dockers-wrestling.com und bei Facebook.

