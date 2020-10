Eine 58 Jahre alte Duisburgerin, die in der psychiatrischen Abteilung des Johanniter-Krankenhauses an der Steinbrinkstraße in Oberhausen behandelt wurde, wusste gar nicht was los war, als mitten in der Nacht zum 1. Februar das Deckenlicht in ihrem Zimmer anging. „Ich war völlig geblendet“, erklärte die Frau. Als nächstes habe ihre Zimmernachbarin ihr ein Kissen auf das Gesicht gedrückt. „Ich habe noch schnell den Kopf wegdrehen können, so dass ich noch um Hilfe rufen konnte. Ich hatte Todesangst.“ Mitarbeiter des Krankenhauses zogen die Angreiferin von ihrem Opfer herunter. Die 63-Jährige aus Duisburg steht nun vor dem Landgericht.

Mit beiden Händen soll die Beschuldigte das Kissen auf die Geschädigte gedrückt, sich mit dem gesamten Gewicht ihres Oberkörpers darauf gelegt haben. Mitarbeiter der Klinik brauchten Kraft, um sie von der weiteren Tat abzuhalten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 63-Jährige heimtückisch versuchte, ihre Mitpatientin zu ermorden.

Nach Angriff in Krankenhaus: Duisburgerin soll dauerhaft in Psychiatrie

In dem Verfahren vor der 5. Großen Strafkammer des Duisburger Landgerichts geht es aber nicht um eine Bestrafung der 63-Jährigen. Vielmehr muss über den Antrag der Staatsanwaltschaft entschieden werden, die Beschuldigte, von der aufgrund ihrer psychischen Störung weitere erhebliche Taten zu erwarten seien, zum Schutz der Allgemeinheit dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

„Ich bin mir der Tat nicht bewusst“, so die 63-Jährige zu Beginn des Prozesses. „Ich erinnere mich an nichts mehr.“ Einem psychiatrischen Gutachter hatte die Beschuldigte, die seit 1990 aufgrund einer psychischen Erkrankung immer wieder im Krankenhaus behandelt worden war, allerdings berichtet, dass sie sich erinnere, „dass meine Hände auf dem Kissen lagen.“ Sie habe der Frau aber nicht wirklich etwas tun wollen. Gegenüber dem Sachverständigen beteuerte die 63-Jährige, nicht psychisch krank zu sein.

Frau soll schon mehrfach gewalttätig geworden sein

Schon mehrfach soll die Frau bei Aufenthalten im Krankenhaus gegenüber Mitpatienten gewalttätig geworden sein. In einem Kurzbericht des Johanniter ist davon die Rede, sie habe Personen mit Zigaretten verbrannt, ihnen Wasser in den Mund geschüttet und fixierten Patienten Windeln auf das Gesicht gelegt. Bemerkenswert: Erst drei Tage nach dem Vorfall hatte das Krankenhaus den nun verhandelten Übergriff gemeldet. Da gab es keine polizeilich verwertbaren Spuren mehr.

Nach bisheriger Planung soll das Verfahren bereits am nächsten Verhandlungstag Ende Oktober beendet werden.