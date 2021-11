Wolfgang Trepper singt ein Weihnachtslied für guten Zweck

Duisburg. Kabarettist Wolfgang Trepper aus Duisburg hat ein Weihnachtslied für einen guten Zweck aufgenommen. Wer den bitter-bösen Text geschrieben hat.

Der Kabarettist Wolfgang Trepper aus Duisburg singt ein Weihnachtslied für den guten Zweck. Dies teilte er auf seiner Facebookseite mit. Geschrieben hat den bitterbösen Song demnach die Heilig-A-Band von Rudi Gall, ebenfalls Duisburger, der als Knecht Ruprecht zu hören ist. „Zugegeben, der Text hat nicht viel von ,Stille Nacht’, aber das erwartet doch keiner von mir“, sagt Trepper.

Mit Gall hat er bereits für das Kinder-Hörbuch „Wenn ein Drache Schnupfen hat“ zusammengearbeitet. Hier spricht Trepper die lustige Geschichte mit der für ihn typischen sonoren Stimme.

Sein Gesang, so der 60-Jährige mit einem Augenzwinkern, tendiere denn auch mehr in Richtung Curd Jürgens („Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“) und weniger zu Helene Fischer, „aber ich treffe die Töne“, so der Duisburger. Singend haben ihn schließlich auch schon die Zuschauer des Musicals „Kein Pardon“ erlebt.

Das aktuelle Weihnachtslied hat Trepper im Hamburger Studio der Rocklegende „Stoppok“ aufgenommen, die aber keinen Gesangspart übernommen hat.

Aktion für Schule in Malawi

Die entsprechende CD kann für 8 Euro plus Gebühren im Online-Shop auf www.wolfgang-trepper.de/shop/ bestellt werden. Der komplette Erlös geht nach Treppers Angaben an seine Schule in Malawi. Auf www.wolfgang-trepper.de/spendenprojekt-schule-in-malawi/ gibt es mehr Infos zu diesem Projekt.

