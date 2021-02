Wolfgang Trepper serviert sein Dinner for DU per Livestream

Kabarettist Wolfgang Trepper poltert per Livestream durchs Programm. Er tischt sein „Dinner for DU" erstmals in digitaler Form auf.

Duisburg. Kabarettist Wolfgang Trepper tischt seinen Jahresrückblick erstmals per Livestream auf. Dabei will der Duisburger gewohnt bissig bleiben.

Sein „Dinner for DU“ serviert Wolfgang Trepper diesmal im heimischen Wohnzimmer, per Livestream. Natürlich würde der Duisburger Kabarettist seinen traditionellen Jahresrückblick lieber live auf der Bühne auftischen, so wie in den vergangenen 17 Jahren. Doch: „Komische Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, hat Trepper erkannt. Also können sich die Fans am Samstag, 20. Februar, zu Hause vom Sofa zuschalten – gegen Gebühr und mit dem entsprechenden Code. Denn mit dieser Veranstaltung soll nicht zuletzt die durch Corona arg gebeutelte Kulturbranche unterstützt werden.

„Dinner for DU“ ist längst Kult. Die Premiere des 17. Programms lief vor fast genau einem Jahr in der Mercatorhalle, damals noch live vor Zuschauern. Nun greift Wolfgang Trepper zum Livestream. „Denn die Pandemie läßt nicht locker, aber die Kultur, die Theater, das Kabarett müssen doch weitergehen“, sagt er.

Wolfgang Trepper will gewohnt raubeinig durch den Livestream poltern

„Ich hätte nie gedacht, dass diese gemeinsamen Abende, das Zusammenkommen in Theatern und Hallen mir so sehr fehlt“, so Trepper. Keine Sorge: Die Anhänger seines bissigen Humors müssen nicht befürchten, dass ihr Idol nun ins Sentimentale umschwenkt. Gewohnt raubeinig will er durch den Livestream poltern.

„Fragt mich nicht, wie es geht: Es geht!“, sagt der Comedian. Für den Nutzer sollte es jedenfalls problemlos laufen. Los geht’s um 20 Uhr. Dann gibt’s ein komplettes Programm, „mit zwei Teilen, Pausen und einer Zugabe, falls gewünscht“, so Trepper.

Lieber kein geheimes Public Viewing im Wohnzimmer

Jeder Zuschauer zahlt dafür 13,99 Euro. Die Tickets in Form eines Codes gibt es auf der Webseite des Künstlers. Dabei appelliert der Duisburger an die Ehrlichkeit des Publikums: „Mir ist bewusst, dass niemand kontrollieren kann, wie viele vor dem Bildschirm sitzen. Ob Ihr mit einem Code ein geheimes Public Viewing in Wanheimerort macht.“ Seine Bitte lautet: „Denkt an die Techniker, Booker und Agenturen. Alle sind froh, wenn wir mal endlich wieder einen Abend durchziehen, damit auch bei Ihnen Geld hineinkommt.“ Er selbst verspricht jedenfalls, sich ordentlich reinzuhängen, gewaschen und gekämmt auf der Bühne zu stehen.

Tickets und weitere Informationen: www.wolfgang-trepper.de