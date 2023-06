Wohnungsbrand in Rheinhausen: Feuerwehr rettet drei Bewohner

Duisburg. Bei einem Wohnungsbrand in Rheinhausen ist eine Person verletzt worden. Die Feuerwehr brachte zwei weitere Bewohner des Hauses in Sicherheit.

Bei einem Brand in Duisburg ist in eine Person verletzt worden. Die Feuerwehr befreite sie in der Nacht zu Mittwoch aus einer brennenden Wohnung in Rheinhausen.

Ein Anwohner hatte gegen 0.30 die Leitstelle alarmiert, weil er einen piepsenden Rauchmelder in einer Wohnung in der Brucknerstraße gehört hatte. Als die ersten Kräfte am Einsatzort eintrafen, loderten bereits offene Flammen in der Wohnung, berichtet die Feuerwehr.

Brand war schnell unter Kontrolle

Die Einsatzkräfte brachten zwei weitere Anwohner aus darüberliegenden Etagen mit Fluchthauben in Sicherheit. Der Brand war laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 3 Uhr. So lange blieb die Einsatzstelle gesperrt.

Etwa 45 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Erst in der Nacht zuvor hatte die Feuerwehr einen Schwerverletzten aus einer brennenden Wohnung in Kaßlerfeld gerettet. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg