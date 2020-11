Duisburg. 300 Wohnungen realisiert die Gebag in neun Projekten. Wo neue Häuser in Duisburg entstehen: Alle Mietpreise, Highlights und Kontaktmöglichkeiten.

Auch jenseits der beiden großen Neubaugebiete 6-Seen-Wedau und Am Alten Angerbach im Duisburger Süden realisiert die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag diverse Projekte im gesamten Stadtgebiet. Dabei entstehen sowohl frei finanzierte als auch geförderte Wohnungen, die lediglich mit einem Wohnberechtigungsschein angemietet werden können. Diese neun Bauprojekte werden derzeit von der Gebag in Duisburg realisiert:

Wohnen im Duisburger Süden

Wohnen in Großenbaum: 19 Wohnungen am Uhlenbroicher Weg

Ende März fiel der Startschuss für ein Neubau-Projekt im Duisburger Süden. Am Uhlenbroicher Weg errichtet die Gebag ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 19 Wohnungen. Auf über 1400 Quadratmetern Wohnfläche entstehen 16 öffentlich geförderte und drei frei finanzierte Wohnungen. Das fünfgeschossige Gebäude wird barrierearm geplant.

Die Kaltmiete der öffentlich geförderten Wohnungen wird 5,70 Euro pro Quadratmeter betragen, für die Anmietung braucht man einen Wohnberechtigungsschein. Die Miete der frei finanzierten Wohnung beträgt voraussichtlich neun Euro pro Quadratmeter zuzüglich Nebenkosten. Die Planung stammt vom Duisburger Architekturbüro dd projektplanung. Die Gebag investiert in den Neubau rund 3,65 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für Juni 2021 vorgesehen.

So soll das Mehrfamilienhaus mit 19 Wohnungen der Gebag am Uhlenbroicher Weg in Großenbaum aussehen. (Visualisierung) Foto: Gebag

Wohnen im Duisburger Norden

Wohnen in Laar: 43 Wohnungen mit direkter Kita-Anbindung

Auf dem Gelände der einstigen Laarer Hauptschule an der Werthstraße baut die Gebag derzeit Wohnungen in insgesamt vier Mehrfamilienhäusern. Auf 3488 Quadratmetern Wohnfläche entstehen 43 öffentlich geförderte, barrierefreie und teilweise rollstuhlgerechte Wohnungen.

Die Häuser werden über drei oder vier Etagen verfügen und alle mit Aufzügen ausgestattet sein. Die Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen sind zwischen 55 und 110 Quadratmeter groß. Die Mieten liegen bei 5,25 Euro pro Quadratmeter, zur Anmietung benötigt man einen Wohnberechtigungsschein. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft investiert in den Neubau rund 9,3 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Februar 2021 geplant.

Positiv für junge Familien: Am Rande des Laarer Bauareals hat die Gebag auch einen Kindergarten errichtet. Die Einrichtung ist seit 2020 fertig, wird von der Lebenshilfe Duisburg betrieben und bietet sechs Gruppen Platz. Auch eine U3-Betreuung ist dort möglich.

An der Werthstraße in Laar entstehen 43 neue Wohnungen der Gebag. (Visualisierung) Foto: Gebag

„Vierlindenhöfe“: Klimaschutzsiedlung mit 98 Wohnungen entsteht

Auf dem Gelände der früheren Fridtjof-Nansen-Realschule entsteht Duisburgs erste Klimaschutzsiedlung: Insgesamt 98 Wohneinheiten, darunter 44 öffentlich geförderte Sozialwohnungen, in sechs Gebäuden sollen auf dem rund 13.400 Quadratmeter großen Grundstück entstehen.

Die Wohnungen in den dreigeschossigen Bauten sollen zwischen 57 und 118 Quadratmeter groß sein und über zwei bis vier Zimmer verfügen. Die Einheiten im Erdgeschoss bieten Gartenbereiche, in den oberen Etagen finden die Bewohner großzügige Balkone und Terrassen. Photovoltaik-Anlagen sorgen für Öko-Strom, der von den Mietern abgenommen werden kann. Auch begrünte Dächer leisten ihren Beitrag zum Klimaschutz.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft investiert für die Klimaschutzsiedlung in Vierlinden insgesamt circa 24 Millionen Euro. Darin enthalten sind fünf Millionen Euro Fördergeld. Für die Sozialwohnungen ist eine Kaltmiete von 5,55 Euro pro Quadratmeter vorgesehen, die übrigen Mieten betragen gut acht Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen jeweils drei Euro Nebenkosten pro Quadratmeter.

Der erste Bauabschnitt, der drei Häuser mit insgesamt 61 Wohnungen umfasst, wird voraussichtlich im Spätsommer 2021 fertiggestellt. 37 weitere Wohnungen im zweiten Bauabschnitt werden voraussichtlich im Frühjahr des Folgejahrs bezugsfertig sein.

22 Wohnungen entstehen in Neumühl an der Veilchenstraße

Im Juli erfolgte der Spatenstich für zwei Mehrfamilienhäuser mit 22 Wohnungen auf einem Eckgrundstück an der Veilchen- und Nelkenstraße in Neumühl. Der Neubau wird von dem Duisburger Architekturbüro Ropertz & Partner geplant.

Die dreigeschossigen Häuser verfügen über eine Gesamtwohnfläche von rund 1660 Quadratmetern. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen werden 50 bis 97 Quadratmeter groß und sind öffentlich gefördert, das heißt, man braucht zur Anmietung einen Wohnberechtigungsschein. Die Nettokaltmieten liegen hier bei 5,70 Euro pro Quadratmeter im Monat. Die Gebag investiert rund 5,2 Millionen Euro in die Häuser, deren Fertigstellung Ende August 2021 geplant ist.

22 Wohnungen entstehen an der Veilchenstraße in Duisburg-Neumühl. (Visualisierung) Foto: Gebag

Wohnen in Duisburg-Mitte

Wohnen in Neudorf: 17 Wohnungen entstehen an der Grabenstraße

Bereits im November 2019 hat die Gebag mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Neudorf begonnen. An der Grabenstraße 201-203 wurden zuvor zwei Mehrfamilienhäuser abgerissen. An Ort und Stelle entstehen auf insgesamt 1261 Quadratmetern Wohnfläche 17 Wohnungen, die zwischen 55 und 130 Quadratmeter groß sind. Die Wohnungen sind frei finanziert, der Mietpreis wird voraussichtlich bei 8,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter liegen.

Der vom Duisburger Architekturbüro Druschke und Grosser geplante Neubau wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 fertiggestellt. Im Mai hat die Gebag die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert. Das städtische Unternehmen investiert rund 3,7 Millionen Euro in das Projekt.

17 Wohnungen realisiert die Gebag an der Grabenstraße in Neudorf. (Visualisierung) Foto: Gebag

Wohnen im Duisburger Westen

Seequartier in Alt-Homberg: 46 Wohnungen an der Halener Straße

Nah gelegen am Erholungsgebiet Uettelsheimer See soll eine gewachsene Einfamilienhausbebauung entstehen: An der Halener Straße in Alt-Homberg baut die Gebag im ersten Schritt zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 46 Wohneinheiten inklusive einer Tagesbetreuung. Voraussichtlicher Baubeginn ist Februar 2022. Einzugsbereit soll die Immobilie im Mai 2023 sein. Die Wohnfläche der Wohnungen beträgt insgesamt 3309 Quadratmeter. Das Investitionsvolumen liegt bei elf Millionen Euro.

Die Gebag errichtet die geplanten Mietwohnungen im Bereich der Halener Straße. Darüber hinaus werden zirka 55 Wohneinheiten im Eigentumsbereich (frei stehende Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser) entstehen. Diese Fläche wird von einem externen Partner an einen Bauträger vergeben.

14 Wohnungen in Homberg an der Hubertusstraße

An der Hubertusstraße in Homberg ist im Juli 2020 der Startschuss für ein weiteres Neubauprojekt gefallen: der Neubau eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses. Auf insgesamt 1049 Quadratmetern Wohnfläche entstehen 14 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, die zwischen 49 und 101 Quadratmetern groß sein werden.

14 Zwei- und Vierzimmerwohnungen entsteht in Duisburg an der Hubertusstraße. Bauherr ist die Gebag. (Visualisierung) Foto: Gebag / Gebag

Die Planung des barrierearmen Gebäudes stammt vom Essener Architekturbüro Tolckmitt. „Wir rechnen aktuell mit einer Bauzeit von rund 15 Monaten. Das heißt, dass voraussichtlich im Herbst 2021 die Mieter in der Hubertusstraße einziehen können“, erklärt Ralf Lützenrath, Abteilungsleiter Neubau bei der Gebag.

Die Wohnungsbaugesellschaft investiert rund 3,3 Millionen Euro in das Projekt. Die Wohnungen in der Hubertusstraße sind öffentlich gefördert, man benötigt also zur Anmietung einen Wohnberechtigungsschein. Die monatliche Kaltmiete beträgt voraussichtlich 5,70 Euro pro Quadratmeter, plus drei Euro Nebenkosten.

Acht Wohnungen entstehen an der Duisburger Straße in Alt-Homberg

Die Gebag baut an der Duisburger Straße 373 ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus. Die Wohnungsbaugesellschaft realisiert am Standort acht Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen, die zwischen 49 und 120 Quadratmetern groß sind. Die Wohnungen sind barrierearm und mit dem Aufzug zu erreichen. Die Erdgeschosswohnungen haben Terrassen und eigene Gartenbereiche, die Wohnungen in den oberen Etagen einen großzügigen Balkon.

Die zwei größten Wohnungen im oberen Stockwerk werden als zweigeschossige Maisonette-Wohnungen geplant, mit zwei Zimmern im ausgebauten Spitzboden. Die Wohnungsbaugesellschaft hatte zuvor ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an gleicher Stelle abgerissen. Der Abbruch lief seit Mitte Juni 2020.

Mit dem Einzug neuer Mieter wird im September 2021 gerechnet. Die Gebag investiert rund 2,7 Millionen Euro in den Neubau. Die Wohnungen sind frei finanziert und werden voraussichtlich acht Euro Kaltmiete pro Quadratmeter kosten plus drei Euro Nebenkosten.

33 Wohnungen entstehen an der Ulmenstraße in Rumeln-Kaldenhausen

Ende September hat die Gebag mit dem Abriss der Schulgebäude der ehemaligen Fröbelschule in Rumeln-Kaldenhausen begonnen: An Ort und Stelle soll auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern realisiert werden.

Es entstehen insgesamt 33 öffentlich geförderte Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, die über Terrassen und Mietergärten beziehungsweise großzügige Balkone in den oberen Etagen verfügen. Der vom Duisburger Architekturbüro Ropertz und Partner geplante Neubau wird voraussichtlich im Herbst 2022 fertiggestellt. Die Gebag investiert insgesamt rund 7,5 Millionen Euro in das Projekt.

