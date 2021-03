Woche gegen Rassismus endet Sonntag mit Eine-Welt-Mandala

Der Ludwigturm und das Ludwigforum sind markante Gebäude im Garten der Erinnerung im Innenhafen in Duisburg.

Duisburg. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus unter dem Motto „Solidarität grenzenlos“ enden in Duisburg am Sonntag mit einer Mitmach-Kunstaktion.

Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus „Solidarität grenzenlos“ gibt es einen „Denkraum“ im Ludwigforum im Innenhafen. Darin präsentieren die Gruppe Art@work und das Kommunale Integrationszentrum in Zusammenarbeit mit zahlreichen Akteuren, Initiativen, Schulen und Einrichtungen in Duisburg Gedanken und Erfahrungen zum Thema Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, aber auch Geschichten vom Glück und Gesichter der Kulturhauptstadt Ruhr. An Mitmachstationen können Besucher und Besucherinnen eigene Gedanken und Visionen hinterlassen.

Duisburger aller Nationen sind zur Mitwirkung eingeladen

Die interaktive Outdoor-Ausstellung endet am Sonntag, 28. März, von 12 bis 16 Uhr mit einer Kunstaktion. Duisburger aller Nationen und Generationen sind eingeladen, sich an der Gestaltung eines Eine-Welt-Mandala „Pangaea“ (Bezeichnung für den Urkontinent) mit bereitgestellten Naturmaterialien zu beteiligen. Es soll ein Zeichen setzen für ein weltoffenes, lebens- und liebenswertes Duisburg.

Mitwirkende: Allerwelt-Ensemble, Amnesty International, Aufstehen gegen Rassismus, Bürgerstiftung, Flüchtlingspatengruppe Du-Nord, Friedensforum, Gesamtschulen Globus und Körnerplatz, Initiative Afrikasiedlung, Internationales Zentrum, Kommunales Integrationszentrum, Kultur- und Stadthistorisches Museum, Seebrücke, soziokulturelles Zentrum Stapeltor, Stadtsportbund, Sümeyye and girlfriends, Waldorfschule, Zentrum für Erinnerungskultur und weitere Akteure.