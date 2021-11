Wo Duisburg weitere stationäre Impfstellen einrichtet

Duisburg. Die Stadt Duisburg gibt die Standorte von weiteren stationären Impfstellen bekannt. Wo sie in der nächsten Woche zudem Sonderimpfaktionen plant.

Die Stadt Duisburg richtet gemäß der aktuellen Erlasslage drei weitere stationäre Impfstellen ein. Ab dem 17. Mittwoch soll es solche dezentralen Angebote jeweils montags bis sonntags von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem August-Bebel-Platz und an der Warbruckstraße 51 auf der Fläche gegenüber der Moschee in Marxloh sowie auf dem ehemaligen Real-Parkplatz an der Buscherstraße 66 in Großenbaum geben.

Bisher hatte die Stadt eine stationäre Impfstelle auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes (Portsmouthplatz) installiert. Auch dort können sich Impfwillige weiter montags bis samstags von 12 bis 18 Uhr eine Spritze zum Schutz vor Corona verabreichen lassen, ab 17. November dort ebenfalls an sieben in der Tage von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Sonderimpfaktionen an der Pauluskirche in Duisburg-Hochfeld

Neben den Impfungen, die darüber hinaus montags bis freitags an den verschiedenen Standorten stattfinden, bietet die Stadt in der kommenden Woche am Montag und Dienstag (15./16. November), jeweils von 12 bis 18 Uhr, noch zwei weitere Termine an der Pauluskirche, Wanheimer Straße 80, in Hochfeld an.

Alle Impfungen der Stadt – egal ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen – sind nicht nur kostenlos, sondern auch ohne vorherige Anmeldungen möglich, so dass es teilweise zu Wartezeiten kommen könne. Um die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten, wird empfohlen, die benötigten Unterlagen (2x Aufklärungsbogen, 2x Anamnese, 2x Impfeinwilligung) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen – ebenso ein gültiges Ausweisdokument und den Impfausweis. Bei einer Zweit- und Drittimpfung ist die Bescheinigung über die bereits erfolgten Corona-Impfungen zwingend vorzuzeigen.

