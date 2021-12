Wo die Stadt Duisburg bis zum Jahresende Impfungen anbietet

Die stationäre Impfstelle am Hauptbahnhof gehört zu den etablierten Impfangeboten der Stadt Duisburg. Ab Freitag, 17. Dezember, 13 Uhr, können auf dem Portsmouthplatz in einem separaten Zelt auch Fünf- bis Elfjährige geimpft werden.

Duisburg. Wo die Stadt Duisburg bis Jahresende Impfungen mit und ohne Terminvereinbarung anbietet. Alle Angebote in verschiedenen Stadtteilen im Überblick:

Die Stadt Duisburg bietet auch in den letzten beiden Wochen dieses Jahres wieder Impfungen ohne Terminvereinbarung an. Diese werden an folgenden Standorten jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr angeboten:

Montag, 20. Dezember: Begegnungszentrum Bruckhausen, Schulstraße 29.

Begegnungszentrum Bruckhausen, Schulstraße 29. Dienstag, 21. Dezember: Pfarrzentrum St. Marien Rheinhausen, Lindenallee 29.

Pfarrzentrum St. Marien Rheinhausen, Lindenallee 29. Mittwoch, 22. Dezember: Dorfkirche Baerl, Denkmalstraße 2.

Dorfkirche Baerl, Denkmalstraße 2. Dienstag, 28. Dezember: Verein für Jugendhilfe und Soziales Ruhrort, Bergiusstraße 26.

Vier stationäre Impfstellen der Stadt Duisburg

Neben den dezentralen Angeboten besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich bis auf die Zeiträume vom 24. bis 26. Dezember und 31. Dezember bis 2. Januar an einem der nachstehenden vier Standorte jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr impfen zu lassen:

Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg , Lauerstraße.

, Lauerstraße. Fläche gegenüber der Merkez-Moschee in Marxloh , Warbruckstraße 51.

, Warbruckstraße 51. Ehemaliger Parkplatz von Real in Großenbaum , Buscher Straße.

, Buscher Straße. Vorplatz des Hauptbahnhofes (Portsmouthplatz), Mercatorstraße.

Zelt für Kinderimpfungen am Hauptbahnhof

In einem weiteren Zelt am Hauptbahnhof sind von montags bis freitags zwischen 13 und 17.30 Uhr sowie an Wochenenden jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr auch Kinderimpfungen für Fünf- bis Elfjährige mit und ohne Termin möglich.

Weitere Infos zu allen Impfangeboten der Stadt gibt es auf www.duisburg.de.

