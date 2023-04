Wo die neuen DVG-Bahnen am besten fotografiert werden können

Duisburg. Die neuen Bahnen auf der 903 kommen gut an – und sind ein beliebtes Fotomotiv. Die DVG gibt Tipps, wo sie am besten fotografiert werden können.

Die neuen Straßenbahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) kommen bei den Fahrgästen gut an. Sie sind zudem ein beliebtes Fotomotiv. Besonders die Mitglieder der so genannten Trainspotter-Community halten immer wieder Ausschau nach den laut DVG aktuell zwei neuen Fahrzeugen, die vorerst nur auf der Linie 903 in Duisburg im Einsatz sind.

„Wir bekommen viele Fotos zugeschickt, die wir fleißig auf Instagram teilen“, sagt DVG-Sprecherin Kathrin Naß auf Nachfrage. Sie gibt Tipps, an welchen Stellen, die modernen Bahnen am besten fotografiert werden können. „Die beiden Endhaltestellen eignen sich sehr gut, weil die Fahrzeuge dort auch gewisse Standzeiten haben“, sagt Naß.

Die neuen DVG-Bahnen sind ein beliebtes Fotomotiv

Die Rede ist einmal von Mannesmann Tor 2 in Hüttenheim. „Dort wenden die Bahnen, fahren eine schöne Kurve und deshalb bieten sich vor allem dort Fotos an“, erklärt die DVG-Sprecherin. Von Hüttenheim machen sich Fahrzeuge auf den Weg bis nach Dinslaken. Wer sich also die Mühe machen will, um in die Nachbarstadt zu fahren: Der Bahnhof dort ist die andere Endhaltestelle, wo die neuen Modelle ebenfalls gut ins Visier genommen werden können.

„Auf offener Strecke ist es natürlich schwieriger, eine Bahn zu erwischen“, sagt Naß. In den nächsten Tagen und Wochen sollen aber weitere neue Fahrzeuge den Fahrgastbetrieb auf der Linie 903 aufnehmen. Damit steigen die Chancen. Und mitunter gelingen auch Schnappschüsse, wenn die Bahnen an Ampeln halten – „so wie zum Beispiel an der Haltestelle Hamborn Rathaus“, so die Sprecherin der Verkehrsgesellschaft.

Für Ärger bei den „Fans“ sorgte zuletzt ein Graffiti, mit dem eine neue Bahn schon nach wenigen Tagen beschmiert worden war. Die DVG konnte den Schaden zwar schnell beheben, hofft aber, dass die schönen neuen Fahrzeuge in Zukunft von Vandalismus verschont bleiben.

