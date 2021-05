Wo der Eichenprozessionsspinner in Duisburg Bäume befällt

Duisburg. Die Stadt Duisburg bekämpft den Eichenprozessionsspinner mit einem Mittel aus dem ökologischen Landbau. Wo die Raupe ihr Unwesen treibt.

Der Eichenprozessionsspinner treibt in Duisburg wieder sein Unwesen. Die Raupe, deren Brennhaare bei Menschen allergische Reaktionen hervorrufen können, hat vor allem Bäume entlang der Regattabahn, am Business-Park Asterlagen, am Toeppersee, in der Rheinaue Friemersheim und Walsum, am Rundwanderweg um den Uettelsheimer See sowie in Neumühl, Obermarxloh, Röttgersbach, Beeck und Stadtmitte befallen.

Nach Informationen aus dem Umweltamt hat die warme Wetterlage im vergangenen Sommer und der relativ milde Winter die Ausbreitung der Mottenart begünstigt.

Stadt Duisburg bekämpft Eichenprozessionsspinner mit Spritzmittel

Die Stadt hat nun mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners begonnen: Eichen im Bereich von öffentlichen Wegen werden mit einem Mittel eingesprüht, das auch im ökologischen Landbau eingesetzt wird. Es wirkt nach Angaben von Stadtsprecherin Susanne Stölting lediglich gegen die Raupen, ist für Menschen, Säugetiere, Vögel und Bienen ungefährlich.

Das Umweltamt kündigte außerdem an, eventuell vorhandene Nester des Eichenprozessionsspinners ab Anfang Juni per Hand entfernen zu wollen.

