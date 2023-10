Wirtschaftsbetriebe: So werden Duisburger ihr Laub los

Duisburg. Die Wirtschaftsbetriebe sammeln ab Montag rund 11.000 Tonnen Laub ein. Das müssen Duisburger über Termine und teils erweiterte Angebote wissen.

Rund 11.000 Tonnen – so viel Laub werden die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg (WBD) ab Montag, 16. Oktober, im Stadtgebiet einsammeln. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wann werden die Laubsäcke in Duisburg abgeholt?

Innerhalb der Laub-Saison sammelt die Straßenreinigung die Säcke in den Stadtteilen an festen wöchentlichen Terminen von 6 bis 22 Uhr ein. Außerdem sind in dieser Zeit auch Mitarbeitende der Wirtschaftsbetriebe mit den Laubsaugfahrzeugen und den Laubblasgeräten im Einsatz. Die Termine zur Laubsacksammlung:

Montag, 16., 23. und 30. Oktober sowie 6., 13., 20. und 27. November für Röttgersbach, Untermeiderich, Fahrn, Wehofen, Baerl, Duissern, Mündelheim, Ehingen, Serm, Ungelsheim, Rahm, Altstadt und Dellviertel.

Dienstag, 17., 24. und 31. Oktober sowie 7., 14., 21. und 28. November für Alt-Walsum, Aldenrade, Obermarxloh, Mittelmeiderich, Buchholz, Hüttenheim, Huckingen, Rumeln-Kaldenhausen, Kaßlerfeld

Mittwoch, 18 und 25. Oktober, 2.*, 8., 15., 22. und 29. November für Vierlinden, Obermeiderich, Alt-Hamborn, Ruhrort, Laar, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Wanheimerort, Wanheim, Angerhausen und Neuenkamp

Donnerstag, 19. und 26. Oktober, 3.*, 9., 16., 23. und 30. November für Overbruch, Alt-Homberg, Neumühl, Hochfeld, Wedau, Bissingheim, Bergheim, Winkelhausen, Asterlagen und Oestrum

Freitag, 20 und 27. Oktober, 4.*, 10., 17., 24. November und 1. Dezember für Homberg-Hochheide, Marxloh, Bruckhausen, Beeck, Beeckerwerth, Großenbaum, Rheinhausen-Mitte, Hochemmerich und Friemersheim

(*) Nach dem Feiertag Allerheiligen verschiebt sich die Leerung um einen Werktag nach hinten. Alle Termine sind auch in der App „WBD Abfall“ und im Online-Abfallkalender abrufbar.

Was muss bei den Laubsäcken beachtet werden?

Es sollten handelsübliche und möglichst transparente Müllsäcke verwendet werden. Sie werden gefüllt, offen und gut sichtbar an den Straßenrand gestellt – und zwar so, dass weder Fußgänger noch der Verkehr behindert werden. Wichtig: Säcke, die Grünschnitt oder Hausmüll enthalten, werden nicht mitgenommen.

Welche Alternativen gibt es, um die Entsorgung mit Kunststoffsäcken zu vermeiden?

Der Trend zu weniger Laubsäcken hat sich laut Wirtschaftsbetrieben in den vergangenen beiden Jahren fortgesetzt. Insofern geht das Unternehmen davon aus, dass auch 2023 weniger Kunststoffsäcke verwendet werden. Eine Alternative sind Laubkörbe. In diesem Jahr werden insgesamt 1900 solcher Körbe aus Metallgitter, in denen loses Laub gesammelt werden kann, an ausgewählten Standorten in der ganzen Stadt platziert.

Geeignet sind nach Angaben der WBD Straßen mit Gehwegreinigung durch Anwohner und viel städtischem Baumbestand, die ausreichend Platz für die Laubkörbe sowie die großen Sammelfahrzeuge bieten, ohne dass zu viele Parkplätze wegfallen. Deshalb können die Körbe nicht an allen Straßen aufgestellt werden. In solchen Fällen sind dann aber regelmäßig Kehrmaschinen und Laubsauger im Einsatz.

Was ist mit Laubcontainern?

Sie sind eine weitere Alternative zu den Kunststoffsäcken. Aufgrund der positiven Erfahrungen weiten die Wirtschaftsbetriebe diesen Service aus. Insgesamt wird es in diesem Jahr zwei weitere Standorte mit 20-Kubikmeter-Containern geben. Insgesamt sind es sieben für loses Laub: Sie stehen in folgenden Stadtteilen:

Mündelheim, Barberstraße 24

Neudorf-Süd, Kalkweg 26

Neuenkamp, Paul-Rücker-Straße 33

Rheinhausen-Mitte, Beethovenstraße 18

Obermeiderich, Emmericher Straße 27

Wehofen, Unter den Linden 2

Baerl, Huberstusstraße 2

Die Wirtschaftsbetriebe bitten die Nutzer um Unterstützung: Für einen reibungslosen Ablauf bei der Leerung sind die Laubcontainer erstmals mit QR-Codes ausgestattet. Wenn ein Container voll ist, kann dieser Hinweis mit Hilfe der Smartphone-Kamera so ganz unkompliziert an die WBD zum Austausch gemeldet werden.

Welche Möglichkeiten gibt es noch, Laub loszuwerden?

Wer will, kann sein Laub auch kostenfrei an einem der vier Recyclinghöfe der Wirtschaftsbetriebe anliefern. Sie sind montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Standorte:

Süd: Kaiserswerther Straße 210-212, Huckingen

West: Schauenstraße 40, Bergheim

Nord: Im Holtkamp 84, Röttgersbach

Mitte: Zur Kupferhütte 10, Hochfeld

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0203 283-3000 oder online auf www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de.

Wer muss Laub beseitigen?

Für die Beseitigung des Laubs ist derjenige verantwortlich, der auch für die Reinigung der jeweiligen Flächen zuständig ist. Als Beispiel: Bei Reinigungsklasse B ist der Anwohner für die Gehwegreinigung verantwortlich und damit ebenfalls für das Laub – auch, wenn es sich um städtische Bäume handelt. Auf keinen Fall darf das Laub in den Rinnstein gekehrt werden, da sonst die Gullys verstopfen.

