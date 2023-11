Wirtschaftsbetriebe: Neue E-Kehrmaschinen – die Vorteile

Duisburg Inzwischen haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg vier vollelektrische Kehrmaschinen. Wo sie eingesetzt werden und welche Vorteile sie haben.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg gehen einen weiteren Schritt in Richtung E-Mobilität. Inzwischen hat das Unternehmen vier vollelektrische Kleinkehrmaschinen in Betrieb genommen und somit den Fuhrpark an emissionsfreien Fahrzeugen weiter ausgebaut – ein Baustein auf dem Weg, Duisburg bis 2025 klimaneutral werden zu lassen.

Die neuen Kehrmaschinen werden im gesamten Stadtgebiet eingesetzt und bieten gegenüber den bisherigen Diesel-Fahrzeugen nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe nicht nur Vorteile im Bereich CO₂-Einsparung, sondern auch Vorteile für den Gesundheitsschutz. Für die Fahrerinnen und Fahrer biete der Elektro-Antrieb zudem den Vorteil geringerer Geräuschbelastungen und Vibrationen.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg: Neue E-Kehrmaschinen haben einige Vorteile

Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass die bereits bei den Pkw erwiesenen, geringeren Wartungs-, Service- und Reparaturkosten sich auch hier langfristig einstellen. Sollten sich die Vorteile der elektrischen Kleinkehrmaschine für die Wirtschaftsbetriebe bestätigen, ist daran gedacht, auch die weiteren konventionell betriebenen Kehrmaschinen sukzessive durch elektrische zu ersetzen.

Eine der vier vollelektrischen Kehrmaschinen ist ein autonom fahrendes Modell, das bereits seit Ende 2021 im Einsatz ist. Das Modell Urban Sweeper wird testweise überwiegend auf einem Betriebsgelände im Duisburger Hafen eingesetzt sowie im manuellen Betrieb in der Innenstadt. Die drei weiteren vollelektrischen Kleinkehrmaschinen wurden in diesem Jahr neu angeschafft.

Batteriekapazität bei 50 Kilowattstunden – insgesamt neun Stunden unterwegs

Die Batteriekapazität beträgt 50 Kilowattstunden, damit können die Kehrmaschinen insgesamt neun Stunden unterwegs sein und im Durchschnitt 20 Kilometer reinigen. Nach Dienstende werden die flotten Feger auf dem Betriebshof in Hochfeld, der über eine eigene Photovoltaikanlage seinen Solar-Strom bezieht, für den nächsten Einsatz geladen. Dadurch sei „Klimaneutralität“ gewährleistet.

Einen weiteren Vorteil biete das neue Modell: Es ist eine multifunktionale Außenreinigungsmaschine. Sie kann somit 365 Tage im Jahr im Einsatz sein, denn sie verfügt zusätzlich über eine Winterdienstausstattung. Diese neuartige Funktion soll bei leichtem Schneefall zum ersten Mal in Duisburg zum Einsatz kommen.

