Videoberatung Wirtschaftsbetriebe Duisburg bieten Beratung per Video an

Duisburg. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg bieten ihren Kunden neuerdings eine Videoberatung an. So können Termine online vereinbart werden.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg bieten Kunden neuerdings eine Videoberatung an. In Corona-Zeiten werde so auf einen persönlichen Kontakt verzichtet und damit das Ansteckungsrisiko minimiert. In der Anfangsphase werden ausschließlich Fragen zu dem Thema Gebührenabrechnung behandelt.

Ein Termin kann auf www.wb-duisburg.de vereinbart werden. Dort befindet sich nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe ein selbsterklärendes Buchungstool „Terminbuchung Videoberatung“. Nach Eingabe der gewünschten Daten gibt es demnach einen Bestätigungslink per E-Mail. Mit diesem Link können sich Kunden zum vereinbarten Termin mit ihrem Berater oder ihrer Beraterin verbinden.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg: Termine online für Videoberatung vereinbaren

Für ein Videoberatungsgespräch wird ein internetfähiger PC oder Laptop, ein Tablet beziehungsweise ein Smartphone benötigt. Das Gespräch laufe via Webanwendung im eigenen Browser, daher müsse keine Anwendung vorher heruntergeladen werden.

Als Browser können, so die Wirtschaftsbetriebe, bisweilen alle bekannten genutzt werden. Es wird allerdings empfohlen, die bekannten gängigen Webbrowser wie Internetexplorer, Mozilla Firefox bzw. Google Chrome für Windows-Nutzer und Nutzerinnen sowie Safari als Apple-Nutzer zu verwenden.