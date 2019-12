Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wirtschaftlicher Druck erschwert die Behandlung der Kinder

Seit vielen Jahren behandeln Duisburger Kliniken wie Sana - vormals das städtische Klinikum – und das BG Klinikum unentgeltlich Kinder aus dem Friedensdorf International in Oberhausen. Die ärztliche Kunst der Spezialisten sichert ihr Überleben in der Heimat, wo eine Behandlung ihrer Unfall- und Kriegsverletzungen nicht möglich ist. Zwei bis drei Kinder werden alljährlich in den Sana Kliniken Duisburg behandelt.

„Wir entscheiden nach Dringlichkeit und der Zahl der freien Betten in den Häusern, die mit uns kooperieren, über die Zahl der Kinder, die wir ausfliegen“, erklärt Claudia Peppmüller vom Friedensdorf. Die Bereitschaft der Kliniken und der Ärzte, sich für die jungen Patienten zu engagieren, sei unvermindert hoch, berichtet die Sprecherin des Oberhausener Friedensdorfes. Weil der wirtschaftliche Druck in den Kliniken steige, Bettenzahlen reduziert werden, werde es zunehmend schwieriger, Plätze in geeigneten Häusern zu finden. Informationen über Hilfseinrichtung, die sich ausschließlich aus Spenden finanziert, gibt es unter: www. friedensdorf.de