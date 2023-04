Wilde Terrier-Dame sucht Menschen, die ihr Liebe schenken

Wild, klein aber fein: Das Tierheim Duisburg sucht ein neues Zuhause für die Terrier-Dame Ruby. Was Interessierte wissen müssen.

Duisburg. Wild, klein, aber fein: Das Tierheim Duisburg sucht Menschen, die der Terrier-Dame Ruby ein neues Zuhause, Liebe und Vertrauen schenken.

Die wilde, kleine, aber feine Terrier-Dame Ruby aus dem Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause. Mittlerweile habe sie Gefallen daran gefunden, gestreichelt und bespaßt zu werden. So schätzt Ruby jede Minute mit vertrauten Menschen. Stillhalten sei dabei nicht so ihr Ding, genauso wenig wie Tierarztbesuche. Doch mit ein wenig Bestechung und flinken Fingern lasse sich auch das bewerkstelligen.

Die charakterstarke Hündin habe zwar selber „viele Hummeln im Hintern“, könne aber gut auf äußeren Trubel verzichten. So sollten Kinder nach Angaben des Tierheims an der Lehmstraße 12 schon im reiferen Alter sein und respektieren, dass Ruby auch mal gerne ihre Ruhe hat. Auf Spaziergängen verhalte sie sich sehr vorbildlich und laufe entspannt an der Leine.

Wer sich für Ruby interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

