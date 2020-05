Wilde Müllkippe in Rheinhausen: Polizei sucht Zeugen

Illegal entsorgter Müll wurde am Gaterweg am Logportgelände in Rheinhausen gefunden.

Duisburg-Rheinhausen. Unbekannte haben auf einer Brache am Gaterweg in Duisburg-Rheinhausen rund 80 Liter Altöl und anderen Müll entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine wilde Müllkippe ist einer Passantin hinter dem offenstehenden Stahltor zu einem Brachgelände auf dem Gaterweg (Nähe Bismarckstraße/Logportgelände) aufgefallen: Unbekannte haben hier rund 80 Liter Altöl in Plastikkanistern abgestellt sowie Plastiksäcke und alte Fahrradreifen entsorgt. Die Wirtschaftsbetriebe kümmerten sich um die Beseitigung des illegal abgeladenen Mülls. Jetzt sucht das Zentrale Kriminalkommissariat für Umweltdelikte Zeugen, die Hinweise auf die Umweltsünder geben können: Wer hat am 8. Mai oder früher verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, die an einem offenstehenden, grün lackierten Stahltor am Gaterweg in Duisburg-Rheinhausen Kanister abgeladen haben? Hinweise nimmt die Kripo entgegen: 0203-2800.