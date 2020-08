In Duisburg-Rheinhausen hat am Mittwoch eine Wiese im Park an der Brucknerstraße gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Wiese in Rheinhausen in Flammen – Polizei sucht Zeugen

Duisburg. In Duisburg-Rheinhausen hat am Mittwoch eine Wiese im Park an der Brucknerstraße gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Verursacher.

Die Feuerwehr Duisburg hat am Mittwoch einen Brand auf einer Wiese im Park an der Brucknerstraße in Rheinhausen gelöscht. Gegen 16.20 Uhr waren Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, die sich über eine Fläche von etwa 16 Quadratmeter erstreckten.

Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 11 suchen Zeugen, die Angaben zu möglichen Verursachern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

