Wie Uli Hoeneß einst MSV-Legende Dietz aus der Patsche half

Bernard Dietz (l.) hat mit Uli Hoeneß in der Nationalmannschaft gespielt – hier ein Bild vom verlorenen EM-Finale 1976. Bessere Laune hatten beide, als Hoeneß der MSV-Legende privat mal aus der Patsche helfen konnte.

Duisburg. Uli Hoeneß war jahrelang erfolgreicher Bayern-Manager, aber schon als Spieler ein Macher, wie MSV-Legende Dietz am eigenen Leib erfahren hat.

Uli Hoeneß war ein überaus erfolgreicher Manager des FC Bayern München. Doch schon als Spieler sei er ein absoluter Macher gewesen, sagt MSV-Legende Bernard Dietz. Er habe selbst mal davon profitiert und erzählt kurz vor seinem 75. Geburtstag eine amüsante Anekdote.

Mit Uli Hoeneß, der seine Spielerkarriere verletzungsbedingt schon mit 27 Jahren beenden musste, hat Dietz zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. „Ich erinnere mich noch gut an ein Länderspiel 1975“, so die Duisburger Vereinsikone. „Wir sitzen wir mit Uli und den anderen Spielern zusammen, reden über dies und das. Irgendwann erzähle ich davon, dass gerade mein alter silber-grauer BMW den Geist aufgegeben hat.“

Uli Hoeneß besorgte MSV-Legende Bernard Dietz orangefarbenen BMW 1602

Hoeneß sei sofort hellhörig geworden. „Uli fragte, was für ein Auto ich denn jetzt haben wolle“, erinnert sich Dietz, der damals von einem orangefarbenen BMW 1602 schwärmte. „Ich besorg dir einen, hat der Uli gesagt.“ Nur drei Wochen später habe er einen Anruf aus Herzogenaurach bekommen: „Herr Dietz, ihr Auto ist fertig...“ Der Preis sei zudem sehr gut gewesen.

Heute fährt die MSV-Ikone einen Seat Ateca. Den hat ihm nicht Uli Hoeneß besorgt, sondern Thorsten „Ippi“ Ippendorf, Freund und Produzent des Dokumentarfilms „Ennatz – Eine Zebralegende“, mit guten Drähten zu einem Dinslakener Autohaus.

