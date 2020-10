Duisburg. Welches Bild von Duisburg wurde in der DDR vermittelt? Ein Forscher spricht über Berichte von schlechter Luft und korrupten Polizisten.

Wenn heute von unversöhnlichen Gegensätzen und von der Lüge als Mittel der Politik die Rede ist, wird meist über Politik in den USA oder Russland diskutiert. Aber es ist erst rund 30 Jahre her, dass damit in Deutschland vorerst Schluss war. Als der zweite deutsche Staat, die Deutsche Demokratische Republik (DDR), 1989 zusammenbrach. Was das mit Duisburg zu tun hat, darum ging es bei einem Abend der Volkshochschule im Stadtfenster.

Dort war der Geschichtsforscher Christoph Wunnicke per Internet-Live-Übertragung aus seinem Urlaubsort im Harz zugeschaltet. Er hat führende Zeitungen der ehemaligen DDR daraufhin durchgesehen, welches Bild von Duisburg sie gezeichnet haben. „Ich habe über 10.000 Artikel gefunden, in denen Duisburg auftaucht“, erklärte er. Meist in negativem Zusammenhang.

Blick auf die DDR aus Duisburger Sicht

Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war seit 1949 geteilt. Im Westen gab es die Bundesrepublik. Sie fühlte sich den in den USA, Großbritannien und Frankreich maßgeblichen Werten wie freie Entfaltung des Einzelnen, freie Meinungsäußerung, freien Wahlen und unbegrenztem Privatvermögen verpflichtet.

Im Osten existierte die DDR, die frühere Besatzungszone der Armee von Sowjetrussland. Und dort wurde der Kommunismus als höchstes Ideal des Zusammenlebens angesehen, mit dem Sozialismus als Zwischenstadium: nur Arbeitnehmer und keine Arbeitgeber, nahezu gleiche Verdienste für alle Arbeitnehmer, Staatseigentum aller Großbetriebe sowie des Agrarlandes. Der Zweck: die Beendigung der Ausbeutung der Armen durch die Reichen, wie man es sah.

Stimmungsmache mit Berichten aus Duisburg

Nicht nur Deutschland war so geteilt, sondern ganz Europa. An der innerdeutschen Grenze standen sich beide Blöcke schwer bewaffnet gegenüber. Wie die DDR versucht hat, im eigenen Land Stimmung für ihre Sache zu machen, indem über Duisburg berichtet wurde, das war Wunnickes Thema. Er selbst, Jahrgang 1971, ist als Sohn eines evangelischen Pfarrers in der DDR aufgewachsen und arbeitet heute als Referent für die Grünen.

Das Besondere an Duisburg war, dass die achtgrößte Stadt der Bundesrepublik auch die Arbeiterstadt schlechthin war. Vor der Nazi-Herrschaft ab 1933 war Duisburg Hochburg der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Sie verfolgte schon damals das Ziel, die Herrschaft der Arbeiterschaft durchzusetzen. Ihre Aktiven wurden von den Nazis verfolgt und ausgeschaltet. 1956 wurde sie vom Bundesverfassungsgericht verboten.

Schulunterricht vermittelt negatives Bild vom Ruhrgebiet

„Was für ein Bild von Duisburg hatten die Menschen in der DDR?“, wollte Moderator Josip Sosic wissen. „Es war rein durch die Massenmedien vermittelt. Denn es gab ja ein Reiseverbot“, antwortete Wunnicke. Es sei die Sichtweise der führenden DDR-Staatspartei gewesen, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Sie galt als die wahre Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Daran durften auch die Wahlen bis 1989 nichts ändern.

Dasselbe Bild, so Wunnicke, sei auch im Schulunterricht vermittelt worden, eine Schwarz-Weiß-Sicht: dass es den Arbeitnehmern in Duisburg schlecht gehe, es nur zeitlich befristete Jobs gebe, dass die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel teuer und die Luft so schlecht sei, es hohe Arbeitslosigkeit gebe, ja sogar Hunger, außerdem Nazis, und dass Polizisten Verbrechern insgeheim Waffen liefern würden. Ferner dass Proteste gegen solche Missstände von der Polizei unterdrückt würden. Der Referent belegte das mit Schlagzeilen aus den DDR-Zeitungen. Einzelne Ereignisse seien dabei schroff verallgemeinert worden.

Der Kampf um Rheinhausen

Allerdings sei auch über „Lichtblicke“ berichtet worden. Zum Beispiel über das junge Paar aus Sachsen, das nach Duisburg geflüchtet war und 1954 wieder zurückgekehrte. Oder darüber, dass es 1961, vermutlich in Wanheim, 105 aufrechte Demonstranten gegen ein britisches Waffenarsenal gegeben habe. Vom Westen gehe nämlich Kriegsgefahr aus, hieß es.

Über ein populäres Volksfest der neuen Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) 1984 sei ebenso groß berichtet worden wie darüber, dass sich die DDR 1987 bei den „Duisburger Akzenten“ präsentiert habe. „Vor allem über den Kampf um den Erhalt des Krupp-Stahlwerks in Rheinhausen ist damals täglich berichtet worden“, sagte Wunnicke.

Wunde Punkte im Westen und eine aktive DKP

Von den rund 20 Zuhörern beteiligten sich nachher viele an der Diskussion. „Das ,Neue Deutschland’ haben ja nicht die Arbeiter gelesen“, erklärte ein ehemaliger DDR-Bürger zur damals führenden Zeitung der SED. „Stand das auch in den Lokalzeitungen?“ Wunnicke bejahte. „Die Inhalte der ersten Seiten waren alle identisch.“ „Haben die Menschen das denn geglaubt?“, wollte eine Frau wissen. „Nein, sie haben die West-Medien gehört“, antwortete der Referent.

Keine Probleme im eigenen Land

„Schlechte Luft gab es ja auch in der DDR. Über Probleme im eigenen Land durfte aber nicht geschrieben werden“, erzählte eine ehemalige Redakteurin bei Zeitungen der DDR-CDU. Nur ganz vorsichtig und auf den hinteren Seiten habe man das Thema Umweltschutz behandeln können.

Wolfgang Braun vom Mitveranstalter des Abends, dem Verein „Gegen Vergessen - Für Demokratie“, gab zu bedenken, in Duisburg habe die DKP zwar bei Wahlen keine Bedeutung gehabt. Aber mit bis zu 600 Mitgliedern sei sie sehr aktiv gewesen. „Das kulturelle Angebot bei ihren Festen war eindrucksvoll.“ Und mit einem Thema wie den sozialen Aufstiegschancen im Westen habe die Ost-Presse damals einen wunden Punkt aufgezeigt. „Da war die DDR weiter.“

Den Vize-Kulturminister in Duisburg beschimpft

Ein ehemaliger DDR-Flüchtling erinnerte daran, dass er den stellvertretenden DDR-Kulturminister Horst Pehnert bei einer Veranstaltung in Duisburg als „Kulturverbrecher“ beschimpft habe - wegen der Inhaftierung von politisch Andersdenkenden in der DDR. „Ich bin froh, dass dieser Verein den Bach runtergegangen ist“, sagte ein anderer Mann.