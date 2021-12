Dr. Erkan Tasci vom Hausarztzentrum in Hochheide gehört zu den Duisburger Ärzten, die jetzt den Impfturbo zünden wollen.

Impfungen Wie Arztpraxen in Duisburg den Impfturbo zünden wollen

Duisburg. Impfungen außerhalb des regulären Praxisbetriebs: Wie Hausärzte in Duisburg jetzt den Impfturbo zünden wollen. Ein Beispiel aus Hochheide.

Rund 11.000 Arztpraxen mit ihrem gesamten Fachpersonal impfen nach Angaben des Hausärzteverbands Nordrhein aktuell in ganz Nordrhein-Westfalen. Und auch immer mehr niedergelassene Ärzte in Duisburg wollen den Impfturbo zünden und bieten außerhalb ihres regulären Praxisbetriebs Impfungen an.

Erkan Tasci vom Hausarztzentrum in Hochheide zum Beispiel teilt mit, dass die Gemeinschaftspraxis mit insgesamt vier Medizinern ab sofort nicht mehr nur dienstags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 14 bis 18 Uhr ohne Termin impft, sondern zusätzlich auch mittwochs, freitags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr – auch für praxisfremde Patienten.

Hausarztzentrum in Duisburg-Hochheide will Zahl der Impfungen pro Woche verdoppeln

„Wir wollen damit unseren Beitrag dazu leisten, um die Impfquote weiter zu erhöhen“, sagt Tasci. 400 bis 500 Impfungen nehme das Hausarztzentrum derzeit bereits pro Woche vor. „Wir würden diese Zahl gerne verdoppeln.“ Impfstoff sei erst einmal ausreichend vorhanden. Es könne aber je nach Nachfrage passieren, dass nicht nur Biontech, sondern auch Moderna angeboten werde. Erst, Zweit- und Drittimpfungen seien möglich.

Neben den Impfungen biete die Gemeinschaftspraxis auch Corona-Tests an.

