Whatsapp-Betrug: Kripo sucht mit Fotos nach Kriminellem

Duisburg/Essen/Oberhausen Die Suche nach einem Whatsapp-Betrüger führen zu einem Duisburger und von dort zu einem großen Unbekannten. Der wird in Oberhausen gefilmt.

Die Polizei fahndet nach einem Betrüger, der mit einer fiesen Whatsapp-Masche eine Essenerin um Geld gebracht hat.

Rückblick: Im Oktober 2022 bekommt die Frau aus Essen eine SMS auf ihr Handy. Der Absender gibt sich als ihr Sohn aus und bittet die 73-Jährige, ihm per Whatsapp eine Nachricht an diese Nummer zu schicken. Sein Handy sei nämlich defekt.

In der weiteren Konversation berichtet der vermeintliche Sohn: Er befinde sich in Barcelona und brauche dringend Geld. Da der echte Sohn der Essenerin sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in der katalanischen Metropole aufhielt, zögert die Seniorin nicht lange und überweist das Geld. Erst später stellt sich heraus, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen ist.

Duisburger Kripo sucht nach unbekanntem Betrüger

Ermittlungen der Kriminalpolizei führen in der Folge zu einem Kontoinhaber aus Duisburg. Dieser wurde allerdings vorher von einem Unbekannten bedroht und um seine EC-Karte samt Pin gebracht. Wenig später hebt ein dunkelhäutiger Mann in einer Oberhausener Bank Geld vom Konto des Duisburgers ab.

Die Polizei hat nun das Foto des großen Unbekannten veröffentlicht. Es zeigt ihn Ende Oktober 2022 in der Bankfiliale an der Paul-Reusch-Straße. Die Ermittler hoffen so auf Hinweise zu seiner Identität. Informationen nimmt das Kriminalkommissariat 31 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 280 0 entgegen.

